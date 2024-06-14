Открытие делает слонов третьим существом, которое называет друг друга по имени.

Ученые обнаружили еще одно поведение слонов, которое похоже на человеческое. Как выяснилось, они зовут друг друга по имени. Исследователям из Университета штата Колорадо удалось записать 470 уникальных звуков слонов в Кении, среди которых различные грохот и гул, пишет DailyMail.

"Используя машинное обучение, команда обнаружила, что звонки содержали уникальную мелодию в зависимости от того, с каким слоном они общались. Чтобы проверить свою теорию о том, что эти звуки соответствуют разным названиям, команда воспроизвела их стадам, и названный слон ответил звуком или приблизился к говорящему", - рассказали в материале.

Поэтому такие результаты свидетельствуют о том, что слоны могут быть способными к абстрактному мышлению, что делает их гораздо более сложными в социальном плане млекопитающими, чем считалось ранее.

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"Дельфины и попугаи зовут друг друга по имени, имитируя звонок адресата. И наоборот, наши данные свидетельствуют о том, что слоны не полагаются на имитацию звонков получателя, чтобы обращаться друг к другу, что больше похоже на то, как работают человеческие имена", - подчеркнул ведущий автор исследования д-р Майкл Пардо.

Кроме того, предыдущие исследования выявили несколько способов сходства слонов с людьми, ведь животные выражают сочувствие, грустят, используют инструменты и воспитывают своих детенышей в течение многих лет. В то же время последнее открытие делает слонов третьим существом, которое называет друг друга по имени.

"Исследователи зафиксировали 101 особь слона во время своего 14-месячного исследования в Национальном заповеднике Самбуру и Национальном парке Амбосели. Они использовали технологию машинного обучения, воспроизводя звуки слонов друг другу, чтобы подтвердить, что они используют имена, чтобы привлечь их внимание. Технология обнаружила тонкие различия в коммуникации и акустической структуре, чтобы определить, какого слона зовут", - добавили в материале.

Отмечается, что их звуки передавали много информации, среди которой лицо животного, возраст, пол, эмоциональное состояние и контекст поведения. Исследователи подозревали, что животные узнавали друг друга, однако, чтобы это подтвердить, они воспроизвели записи, на которые слоны ответили "энергично".

"Наиболее интригующим был наш вывод о том, что слоны не просто имитируют звук, связанный с особью, которую они зовут. Способность использовать произвольные звуковые метки для других индивидуумов свидетельствует о том, что в криках слонов могут существовать другие виды меток или дескрипторов", - отметил научный сотрудник Инженерного колледжа Вальтера Скотта-младшего CSU Курт Фриструп.

В то же время ученые отметили, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы определить, называют ли слоны другие объекты, с которыми они ежедневно взаимодействуют, к примеру, пищу, воду и места.

Другие исследования ученых

Как писал УНИАН, новое исследование древних лошадей показало, что люди одомашнили их на 1000 лет позже, чем считалось ранее. Сначала лошадей приручили для того, чтобы потреблять их мясо и молоко, а затем для использования животных в качестве транспортных средств.

В свою очередь журналист-ученый Карл Зиммер заявил, что киты имеют собственный алфавит. По его словам, ученые пытаются расшифровать текст кашалотов, однако они не выдают таких мелодий, которые поют горбатые киты.

"О чем они говорят, мы не знаем. Возможно, они любят рассказывать о своих путешествиях на сотни и тысячи миль. Возможно, они говорят о гигантском кальмаре, которого поймали прошлой ночью. Возможно, они сплетничают друг о друге", - отметил исследователь.

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