Таким образом колумбийские власти хотят решить давно назревшую проблему, угрожающую экосистеме страны.

Колумбия предлагает передать в Индию и Мексику около 70 бегемотов, которые живут недалеко от бывшего ранчо наркоторговца Пабло Эскобара.

Как пишет The Washington Post, таким образом колумбийские власти хотят решить давно назревшую проблему, угрожающую экосистеме страны.

В 80-х годах прошлого века кровавый наркобарон, в те годы проживавший расцвет своей преступной империи, незаконно завез из Африки четырех бегемотов и поселил их в частном зоопарке на своем роскошном ранчо Hacienda Napoles. После ликвидации Эскобара в 1993 году поместье национализировали власти Колумбии, а большинство обитателей зверинца расселили по зоопаркам страны. Вот только гиппопотамов, прозванных "кокаиновыми бегемотами", поскольку куплены они были именно на деньги от продажи этого наркотика, не трогали, ведь поймать и переселить 3-тонных животных было непросто.

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В итоге те разбрелись по окрестностям заброшенного поместья и вскоре довольно быстро расплодились, ведь для этого у них были идеальные природные условия – отличный климат и никаких естественных врагов, угрожающих их жизни. По оценкам природоохранных органов, сейчас в районе провинции Антиокия обитает около 130 бегемотов, а их популяция может достичь 400 через восемь лет.

Со временем местные власти забили тревогу, ведь расплодившиеся животные заняли основную водную артерию страны – реку Магдалена. Там постановили, что бегемоты представляют собой потенциальную проблему для биоразнообразия страны, поскольку их фекалии меняют состав рек и могут повлиять на среду обитания местной фауны, в частности, ламантинов и капибар, приведя к их вымиранию.

Изначально животных хотели истребить, но потом посчитали такую меру слишком радикальной. Позже часть из них удалось отловить и стерилизовать, но это все равно не слишком улучшило ситуацию.

По словам директора по защите и благополучию животных министерства окружающей среды Антиокии Лины Марсела де лос Риос Моралес, план по отправке бегемотов в Индию и Мексику формировался более года. Бегемотов заманивали едой в большие железные контейнеры и перевозили на грузовиках в международный аэропорт города Рионегро. Оттуда они будут отправлены в Индию и Мексику, где есть заповедники и зоопарки, способные принять животных и позаботиться о них. На местах уже нашлись фонды, которые готовы оплатить перемещение.

В первую очередь планируют взяться за бегемотов, живущих в реках вокруг ранчо Hacienda Napoles. В то же время тех животных, которые находятся внутри ранчо, пока трогать не будут, ведь они живут в контролируемой среде и не угрожают местной экосистеме.

Также местные власти сообщают, что колумбийских бегемотов готовы принять Эквадор, Филиппины и Ботсвана.

Пабло Эскобар – что известно

Колумбийский наркобарон и террорист Пабло Эскобар (1 декабря 1949 – 2 декабря 1993) считается одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории. Свое состояние он сделал на торговле кокаином, поставки которого наркобарон успешно наладил на американский рынок. На протяжении более 20 лет Эскобар был лидером Медельинского картеля, контролировавшего к концу 1980 года 80% от мирового рынка кокаина. Для достижения своих целей Эскобар активно прибегал к террору на территории Колумбии с помощью обширной сети киллеров – от массовых убийств топ-политиков и правоохранителей до подрывов пассажирских самолетов и оживленных улиц.

В 1993 году Эскобар был убит в ходе многолетней спецоперации, которую совместно проводили бойцы "Особой поисковой группы", куда вошли специально отобранные полицейские, армейцы, представители спецслужб и прокуратуры, и агенты американского Управления по борьбе с наркотиками (УБН). Эта операция была подробно показана в первых двух сезонах сериала Netflix "Нарко".

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