Разнообразие даже самых крупных животных зависит от мельчайших факторов.

Ученые идентифицировали и назвали более миллиона видов животных, и еще миллионы предстоит открыть на семи континентах Земли. Но на каком континенте больше всего видов животных?

На протяжении сотен лет ученые каталогизировали и геолокировали виды по всему миру. До наступления цифровой эпохи большая часть нашей информации о распространении видов поступала из музейных коллекций, говорит Витор Пьячентини, орнитолог из Федерального университета Мату-Гросу в Бразилии. Сегодня общественность также вносит свой вклад в эти усилия.

За последние 20 лет в гражданской науке произошла "революция", рассказал Пьячентини журналу Live Science, и "ученые используют свои данные, чтобы заполнить пробелы".

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Используя эту информацию, ученые могут составить карту распространения видов по всему миру. В конце 1980-х годов ученый Норман Майерс ввел термин "горячая точка биоразнообразия" для обозначения мест с исключительно большим количеством видов для их площади. Из 36 горячих точек по всему миру большинство находится на континентах, пересекающих экватор, где климат теплый и влажный.

Причина этого связана не только с животными, но и с растениями.

"Растения - это основа видов. Если в каком-то месте больше разнообразия растений, другим организмам, которые зависят от этих растений, будет легче стать более многочисленными", - рассказал Барнабас Дару, эколог из Стэнфордского университета.

Хотя растения могут жить в самых разных условиях, большинство из них хорошо себя чувствуют в теплых и влажных местах. Влажность и тепло работают вместе, обеспечивая необходимую влажность: теплый воздух задерживает молекулы воды, создавая влажность. Тепло также полезно для многих микроорганизмов, особенно для разлагающих микроорганизмов, которые расщепляют мертвый материал, который растения собирают для получения питательных веществ.

Вдобавок ко всему, насекомые, опыляющие многие цветковые растения, лучше подходят для более теплого климата, поскольку они не могут регулировать температуру своего тела. По словам Дару, наличие большего количества насекомых в тропиках означает больше опыления растений и больше еды для голодных хищников.

Но Пьянчентини отметил, что играют роль и другие факторы. Чтобы обитать множество видов, континент должен предлагать не только тропические условия, но и разнообразные среды обитания. По словам Пьячентини, в местах с высоким биоразнообразием есть много потенциальных ниш для животных. Например, высокие деревья или высокие горы создают вертикальные колебания температуры, солнечного света и рельефа местности, что позволяет большему количеству животных сосуществовать, не конкурируя за одни и те же ресурсы или среду обитания.

Основываясь на этих факторах и оценках с использованием музейных и гражданских научных данных, большинство ученых сходятся во мнении, что в Южной Америке обитает самое большое количество видов животных. От тропических лесов Амазонки, в которых есть четыре яруса деревьев, где могут обитать животные, до гор Анд с десятками различных микроклиматов, Южная Америка обладает выигрышным сочетанием тепла и географии.

"Там все объединено, - сказал Пьянчентини, - и именно поэтому здесь такое биоразнообразие".

Тем не менее, биоразнообразие Южной Америки, возможно, не всегда будет таким ярким, как сейчас. Из-за вырубки лесов, добычи ртути и изменения климата животные Южной Америки сталкиваются с большим количеством угроз, чем когда-либо прежде. Однако еще есть возможность смягчить ущерб.

"Мы, конечно, потеряем множество видов", - сказал Пьячентини, - "Но каждое усилие, которое мы приложим, чтобы уменьшить наше воздействие, также спасет нас".

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Судя по самому продолжительному зарегистрированному погружению, титул животного, которое может задерживать дыхание под водой дольше всего, достается клюворылам Кювье.

В ходе 5-летнего исследования 23 представителей этого вида ученые зафиксировали, что одна особь ныряла – и, таким образом, задержала дыхание – на колоссальные 3 часа 42 минуты.

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