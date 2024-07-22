Марсоход Curiosity помог сделать ошеломляющее открытие после 12 лет пребывания на Красной планете. Это произошло благодаря тому, что он случайно врезался в камень.
Уже полгода Curiosity по заданию NASA исследует канал Гедиз Валлис в кратере Гейла, который, вероятно, образовался 3 млрд лет назад. Марсоход уже находил в этом районе сульфаты, которые образуются при испарении воды.
30 мая марсоход Curiosity случайно перевернулся и вскрыл каменную плиту. Под ней обнаружились желтовато-зеленые кристаллы чистой серы. Это совершенно новое открытие на Марсе.
"Это самая странная находка за всю миссию и самая неожиданная", - прокомментировал CNN Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА.
Ученые были невероятно шокированы, когда анализ показал, что это полностью чистая сера. "Ни у кого на картах бинго не было чистой серы", - пошутил Васавада.
Примечательно, что чистая сера образуется на Земле только в экстремальных условиях, таких как извержение вулкана или в термальных источниках.
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Марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные фотографии Земли и Венеры с поверхности Красной планеты. Фото сделали 5 июня 2020 года через 75 минут после захода солнца на Марсе (на 2784-й марсианский день миссии Curiosity). В агентстве уточнили, что марсоход сделал две отдельные фотографии Земли и Венеры. Впоследствии их объединили в один кадр, чтобы создать панорамное изображение.