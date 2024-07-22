Ученые отметили, что это самая странная находка за всю миссию.

Марсоход Curiosity помог сделать ошеломляющее открытие после 12 лет пребывания на Красной планете. Это произошло благодаря тому, что он случайно врезался в камень.

Уже полгода Curiosity по заданию NASA исследует канал Гедиз Валлис в кратере Гейла, который, вероятно, образовался 3 млрд лет назад. Марсоход уже находил в этом районе сульфаты, которые образуются при испарении воды.

30 мая марсоход Curiosity случайно перевернулся и вскрыл каменную плиту. Под ней обнаружились желтовато-зеленые кристаллы чистой серы. Это совершенно новое открытие на Марсе.

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"Это самая странная находка за всю миссию и самая неожиданная", - прокомментировал CNN Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в Лаборатории реактивного движения НАСА.

Ученые были невероятно шокированы, когда анализ показал, что это полностью чистая сера. "Ни у кого на картах бинго не было чистой серы", - пошутил Васавада.

Примечательно, что чистая сера образуется на Земле только в экстремальных условиях, таких как извержение вулкана или в термальных источниках.

Другие новости о марсоходе Curiosit

Марсоход Curiosity американского аэрокосмического агентства NASA сделал уникальные фотографии Земли и Венеры с поверхности Красной планеты. Фото сделали 5 июня 2020 года через 75 минут после захода солнца на Марсе (на 2784-й марсианский день миссии Curiosity). В агентстве уточнили, что марсоход сделал две отдельные фотографии Земли и Венеры. Впоследствии их объединили в один кадр, чтобы создать панорамное изображение.

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