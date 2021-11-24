Ровер Curiosity показал поверхность планеты в горы Шарп.

Ученые получили чрезвычайно качественные фото с поверхности Марса. Американский ровер Curiosity запечатлел Красную планету со склона горы Шарп

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Снимки сделаны с помощью цветного прибора Mastcam, у которого разрешение гораздо больше, чем навигационные камеры. Ученые обработали снимки и получила панораму Марса, которая чем-то напоминает почтовую открытку.

На полученном варианте фото члены миссии объединили две версии изображения, сделанные в разное время суток. При этом в изображение пришлось добавить синие, оранжевые и зеленые оттенки для полноты восприятия.

На горизонте видно края кратера Гейл, внутри которого и находится гора Шарп. В центре – вид с горы на высоте 5 километров над поверхностью планеты. Справа видно округлые холмы, а в дальнем правом углу - скалистая гора Рафаэля Наварро – умерши ученый из команды Curiosity.

Второй снимок ровера с поверхности Марса/ фото NASA

Стоит отметить, что сам кратер Гейл диаметром 154 километра, а его дальний край высотой 2,3 километра

Как ранее сообщал УНИАН, ровер Perseverance благодаря специальным микрофонам записал 5 часов марсианского ветра, хруст колес о гравий поверхности Красной планеты и звуки двигателей.

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Автор: Анастасия Горбачева