Обезьяны нашли способ есть вредные человеческие лакомство без расстройства желудка

Взрослые приматы не переносят лактозу, поэтому мороженое, популярное среди туристов, вызывает у животных проблемы с пищеварением.

Обезьяны, обитающие на Гибралтаре, нашли способ есть "вредную" для них туристическую еду без проблем с пищеварением – они глотают землю, чтобы успокоить желудок после сладких и соленых перекусов, которые получают или крадут у туристов.

Как пишет The Independent, исследование Кембриджского университета, опубликованное в Scientific Reports, показало, что шоколадные батончики, чипсы и мороженое для макак столь же привлекательны, как и для людей. В то же время такие лакомства негативно влияют на их пищеварительную систему. Ученые считают, что употребление почвы помогает животным и дальше потреблять такую пищу, поскольку создает защитный слой в кишечнике, уменьшая раздражение от избытка сахара и жиров.

Кроме того, почва может обеспечивать бактерии и минералы, которых не хватает в переработанной пище.

Было установлено, что животные, которые чаще контактируют с туристами, едят больше земли, и пик такого поведения приходится на туристический сезон. Исследователи предполагают, что эта привычка передается социально, ведь разные группы обезьян отдают предпочтение разным типам почвы. Руководитель исследования, биологический антрополог доктор Сильвен Лемуан, отметил, что макаки, вероятно, начали есть землю, чтобы защитить пищеварительную систему от высококалорийной пищи с низким содержанием клетчатки, которая может вызывать расстройства желудка. По его словам, почва действует как барьер в пищеварительном тракте, ограничивая всасывание вредных веществ и облегчая симптомы от тошноты до диареи, а также может способствовать формированию полезной микрофлоры кишечника.

Он добавил, что взрослые приматы не переносят лактозу, поэтому молочные продукты, в частности мороженое, популярное среди туристов, часто вызывают у обезьян проблемы с пищеварением. Еда, которую приносят туристы, чрезвычайно калорийна и содержит много сахара, соли и молочных компонентов, что кардинально отличается от естественного рациона макак, состоящего из растений, семян и иногда насекомых.

По мнению исследователей, доступ к человеческой пище может запускать у макак эволюционный механизм тяги к калорийным продуктам, а поедание почвы позволяет им и дальше потреблять такую пищу, несмотря на ее вред.

В целом в популяции гибралтарских макак, насчитывающей около 230 особей в восьми стабильных группах, зафиксировали в среднем 12 случаев поедания земли в неделю. В течение 98 дней наблюдений с лета 2022 года по весну 2024 года ученые зафиксировали 46 таких случаев у 44 разных животных. В трех случаях поедание почвы происходило вскоре после употребления туристической еды – мороженого, печенья или хлеба.

