В Гибралтаре обнаружили скрытую пещеру, которая не открывалась 40 тысяч лет: что там нашли

Такая находка говорит о том, что неандертальцы были умелыми в поиске пищи даже в сложных условиях.

В Гибралтаре ученые обнаружили скрытую камеру в пещере Vanguard, которая входит в комплекс пещер Горхема. Такая находка предоставляет важные доказательства о поведении неандертальцев, тактике их выживания и развитом интеллекте. Об этом пишет Indian Defence Review.

"Учитывая, что песок, который запечатывал камеру, имел возраст [40 000] лет, а следовательно, и сама камера была старше, это, вероятно, были неандертальцы", - подчеркнул Клив Финлейсон, директор Национального музея Гибралтара, объясняя LiveScience значение недавнего открытия.

Исследователи считают, что неандертальцы, жившие в Евразии примерно 200 000-40 000 лет назад, использовали пещеры в Гибралтаре как убежища, поэтому эта скрытая камера, скорее всего, служила им хранилищем в особенно сложный период их существования.

"Хотя теория о том, что неандертальцы жили в этом регионе до своего вымирания, уже давно является предметом дискуссий, это открытие подтверждает возможность того, что некоторые группы неандертальцев могли выжить дольше, чем считалось ранее. Система пещер в Гибралтаре, состоящая из нескольких пещер, включая пещеру Горхема, пещеру Вангард и другие, уже давно известна тем, что в ней хранятся важные свидетельства жизни неандертальцев", - объясняют в материале.

В этой скрытой камере ученые нашли раковину большой улитки, что говорит о том, что неандертальцы, жившие в этой местности, были искусны в поиске пищи даже в сложных условиях.

"Тот факт, что эти останки были намеренно принесены в пещеру, а не попали туда естественным путем, является важным, поскольку свидетельствует об уровне планирования и предусмотрительности, нетипичном для многих доисторических видов", - подчеркнули в издании.

Также ученые обнаружили следы использования неандертальцами инструментов, в число которых вошли предметы, изготовленные из камня и других материалов, которые, как считается, использовались для забоя животных, обработки пищи и, вероятно, даже для изготовления других инструментов.

"Эти находки еще больше подтверждают теорию, что неандертальцы были не просто примитивными охотниками и собирателями, а были способны создавать и использовать сложные инструменты и техники для воздействия на свою среду", - добавляют в публикации.

Отмечается, что на протяжении многих лет считалось, что неандертальцы вымерли около 40 тысяч лет назад. Однако открытие закрытой камеры свидетельствует о том, что, возможно, они жили в этом регионе дольше, чем считалось ранее.

"Если неандертальцы выживали в Гибралтаре вплоть до 24 000 лет назад, то их вымирание произошло гораздо ближе к появлению современных людей, что потенциально меняет наше понимание взаимодействия между этими двумя видами", - подытожили в издании.

