ИИ раскрыл тайну Эль Греко: кто на самом деле создал 'Крещение Христа'

Технология 3D-сканирования продемонстрировала единый авторский стиль в знаменитом полотне.

Искусственный интеллект помог искусствоведам приблизиться к разгадке одной из самых известных тайн испанского Возрождения – авторства картины "Крещение Христа".

Долгое время считалось, что полотно, созданное мастером Эль Греко, после его смерти в 1614 году завершил его сын Хорхе Мануэль. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Science Advances, ставит эту версию под сомнение.

Команда ученых применила методику под названием PATCH, которая сочетает 3D-сканирование поверхности картины и анализ мазков кисти с помощью сверточных нейронных сетей. Система разбивает полотно на микроскопические фрагменты и сравнивает их текстуру, определяя, принадлежат ли они одному автору.

Результаты анализа сотен участков "Крещения Христа" и других работ мастера показали однородный стиль письма, который исследователи связывают именно с Эль Греко. Это может свидетельствовать о том, что значительная часть картины была выполнена лично художником, а не дописана учениками или родственниками.

Кроме того, система успешно различила работы разных учеников мастерской с высокой точностью, что подтверждает ее эффективность в распознавании авторского почерка.

Хотя исследователи предупреждают, что влияние времени и повреждения полотен могут затруднять анализ, новая технология уже считается перспективным инструментом для атрибуции произведений искусства.

Как сообщал УНИАН, долгие годы настоящее имя знаменитого художника Бэнкси оставалось тайной. Теперь же его личность, вероятно, раскрыта.

По данным Reuters, в ходе расследования выяснилось, что под псевдонимом Бэнкси может скрываться художник из Бристоля Робин Ханнингем. По словам журналистов, он является уроженцем британского Бристоля, где в 1990-х годах началась его карьера.

