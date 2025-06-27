В Испании разгорелся настоящий скандал из-за статуи, которая должна быть на семь метров выше статуи Христа-Искупителя в Рио.

Планы по возведению самой высокой в мире статуи Иисуса Христа "раскололи" небольшой городок неподалёку от Мадрида после того, как местный совет одобрил проект нового "маяка религиозной преданности".

Группа католиков из Боадилья-дель-Монте пытается превратить свой город в мировой центр паломничества, построив статую Христа высотой 37 метров и шириной 60 метров, пишет The Olive Press.

Предложенный монумент значительно превзойдёт по размерам нынешние изображения главной фигуры христианства — знаменитая статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, одна из семи чудес современного мира, имеет высоту 30 метров, а нынешняя самая высокая статуя Христа в Свебодзине (Польша) достигает 33 метров в высоту.

Кампания за строительство монумента проводится Ассоциацией гражданских почитателей Сердца Иисуса в Боадилье и вызвала острые споры между сторонниками и противниками этой инициативы.

В чем заключается конфликт

Сторонники статуи, которая изобразит Иисуса с распростёртыми руками, утверждают, что она станет не просто туристической достопримечательностью, но и символическим "маяком надежды", который "примет всё человечество".

"Наша цель — вдохновлять и объединять. Это не о тщеславии или зрелищности, а о проявлении любви и веры в осязаемой форме", — заявил представитель ассоциации Хуан Перес.

Однако другие жители возражают, указывая на то, что 17 миллионов евро пожертвований, собранных на проект, было бы разумнее направить на нужды, которые окажут реальное влияние на жизнь местных жителей. Некоторые противники этой инициативы также выражают беспокойство по поводу возможного вреда для окружающей среды, а также роста трафика из-за близости предлагаемого участка к автомагистрали, особенно учитывая, что земля недавно была передана под проект городским советом.

"С учётом цен на жильё в Боадилье, совершенно нелогично отдавать пригодные участки земли под такое", — заявила местный лидер социалистической партии PSOE Алессандра дель Монако, оппонент правящего совета, возглавляемого консервативной Народной партией.

Если проект получит достаточную общественную поддержку, строительство статуи начнётся в 2027 году, а завершение работ намечено на июнь 2030 года.

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