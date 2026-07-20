Под льдом Антарктиды ученые нашли колонию морских существ размером с целый город

У жителей этой местности отсутствует гемоглобин, поэтому их кровь почти прозрачная.

Ученые пробурили ледник Фильхнера в Антарктиде и отправили под воду автономного робота. Там исследователи обнаружили огромное скопление рыбьих гнезд, которое по размерам можно сравнить с целым городом, пишет Times of India.

Колония раскинулась на дне моря Уэдделла на площади примерно 240 квадратных километров – это столько же, сколько занимает американский город Орландо. Ученые насчитали там около 60 миллионов гнезд, и каждое из них охраняет отдельная рыба.

Обитатели этого подводного города – ледяные рыбы. Это довольно необычные существа: в их крови нет гемоглобина, поэтому она почти прозрачная. А ещё их организм вырабатывает специальные вещества, которые действуют как антифриз и не дают рыбе замерзнуть даже в воде с минусовой температурой.

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Как стало известно из исследования, каждое гнездо – это круглая ямка диаметром около 75 сантиметров, очищенная от мелкого песка до мелких камешков. В среднем в одном гнезде лежит примерно 1700 икринок, и пока они не вылупятся, за ними присматривает взрослая рыба, обычно самец. На всей площади дна гнезда расположены с плотностью примерно 0,26 гнезда на квадратный метр.

Учёные выяснили, почему рыбы выбрали именно это место. Через желоб Фильхнера туда подходит более тёплое морское течение, из-за чего дно здесь примерно на 2 °C теплее, чем вокруг. Разница небольшая, но для рыб этого достаточно, чтобы обустроить именно здесь крупнейшую из известных нерестовых колоний на планете.

Впрочем, мирным это место остаётся недолго. По спутниковым данным, в сезон размножения сюда регулярно заглядывают тюлени, для которых скопление рыб превращается в сплошной "шведский стол". Исследователи обнаружили на дне немало останков рыб – доказательство того, что не все обитатели подводного города доживают до конца нереста.

Сама колония, по словам исследователей, заслуживает повышенного природоохранного статуса – находка уже подкрепила предложения о расширении морских заповедных зон в море Уэдделла.

Морские обитатели

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