После исчезновения людей Землю могут 'унаследовать' осьминоги: почему именно они

Речь идет о морском хищнике со странным строением тела – и, по словам исследователя, его шансы гораздо выше, чем у других.

Если люди и обезьяны вымрут , их место в природе, по мнению исследователя Тима Коулсона, займет не другая обезьяна и не птица, а осьминог, пишет The European.

Эту идею Коулсон развил в своей книге 2024 года "Универсальная история нас", где описал, как может выглядеть планета без людей.

"Я начал задумываться, какие виды могли бы занять наше место, если бы люди и наши близкие родственники – человекообразные обезьяны – вымерли", – сказал он.

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Наиболее очевидными кандидатами кажутся шимпанзе и бонобо – у них тоже есть большие пальцы, они умеют пользоваться предметами и даже ходить на двух ногах, как люди. Но, по словам Коулсона, эти обезьяны, скорее всего, вымрут вместе с людьми – они живут в тех же лесах и сталкиваются с теми же опасностями. К тому же обезьяны медленно размножаются, и им нужны прочные родственные связи, чтобы выжить, а это мешает быстро приспосабливаться к резким изменениям.

Немного лучшие шансы у птиц. Вороны и попугаи умеют решать сложные задачи и живут сообществами, состоящими из нескольких поколений – это уже похоже на зачатки культуры. Но, по мнению учёного, ни птицам, ни насекомым не хватает ловких конечностей, чтобы создать нечто вроде цивилизации. Поэтому он и обратил внимание на океан.

Почему осьминог

Главное отличие осьминога – его нервная система. Две трети нейронов осьминога расположены не в голове, а прямо в щупальцах. То есть каждая щупальца умеет "думать" самостоятельно, без команды мозга. Коулсон говорит, что благодаря этому осьминоги "хорошо приспособлены к непредсказуемому миру".

Ученые уже фиксировали, как осьминоги пользуются предметами, решают задачи из нескольких шагов и находят дорогу в незнакомых местах – об этом писали в журнале Nature Scientific Reports в 2022 году.

Коулсон добавляет, что осьминоги отличают настоящие предметы от картинок, умеют открывать закрытые банки, а некоторые особи в зоопарках даже тихо вылезают из аквариума ночью, навещают соседей и возвращаются обратно незамеченными.

Правда, с этим согласны не все. Биолог Кулум Браун в комментарии The Conversation сказал, что осьминоги "все еще действуют по схеме улитки". Дело в том, что большинство осьминогов живут всего год, а некоторые – и полгода. Просто не успевает смениться достаточное количество поколений, чтобы полезные черты закрепились в популяции.

Еще одна проблема – осьминоги почти не воспитывают детей. Об этом говорит профессор Питер Годфри-Смит. А без передачи знаний от родителей к детям культура вряд ли может возникнуть.

Сам Коулсон признает и самое большое препятствие – у осьминогов нет скелета, поэтому им трудно быстро передвигаться по суше. Но на очень длинной дистанции он этого не исключает.

"Возможно, они смогут развить способы дышать вне воды", – сказал он, добавив, что такой осьминог когда-нибудь мог бы охотиться даже на оленей или овец.

Другие новости науки

Ранее УНИАН писал об эксперименте, который ранее проводили с коровами. Ученые из Японии раскрасили черных коров белыми полосами и вывели их на пастбище, чтобы проверить, будет ли на них садиться меньше мух с таким "камуфляжем". По результатам исследования, на полосатых коровах мух было вдвое меньше, чем на неокрашенных животных.

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