В США научились делать авиатопливо из коровьего навоза: как это работает

Это топливо соответствует стандартам и подходит для любого самолёта без доработок.

В последние годы всё активнее говорят о необходимости производства синтетического топлива, способного заменить бензин, дизель или авиационный керосин. Теоретически все эти соединения можно производить из возобновляемых источников – без добычи нефти и дополнительных выбросов CO2.

Главная проблема – стоимость и сложность процессов. Но теперь американский стартап Circularity Fuels объявил о создании первого в мире пилотного завода, превращающего коровий навоз в синтетическое авиационное топливо, пишет PiataAuto.

Чтобы понять подход американцев, стоит вспомнить швейцарскую компанию Synhelion, которая использует растительные остатки для получения синтез-газа – смеси CO + H2. Этот газ служит основой для производства любого вида топлива через реакцию Фишера-Тропша.

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Американцы идут похожим путём, но вместо растительной биомассы используют навоз крупного рогатого скота. На ферме устанавливается анаэробный дайджестер, где навоз перерабатывается бактериями в биогаз – смесь метана CH4 и CO2.

Дальше в дело вступает ключевая инновация – реактор Ouro. Это микроканальный реактор с управлением на основе искусственного интеллекта, нагревающий биогаз до 1 000°C. В нём метан и CO2 вступают в реакцию и образуют синтез-газ CO + H2. Похожие реакции всегда порождали углеродные отложения в реакторе, но американцы утверждают, что решили эту проблему с помощью ИИ, который контролирует стабильность процесса.

По заявлению Circularity Fuels, реактор позволяет получать синтез-газ в 100 раз дешевле, чем при классических методах.

Готовый синтез-газ поступает во второй реактор – Aion, – где по принципу реакции Фишера-Тропша формируются углеводороды для авиационного керосина, дизеля или бензина.

Отсутствие производства водорода американские инженеры объясняют тем, что на выходе этим методом они получают продвинутый концентрированный полуфабрикат, который затем можно транспортировать на нефтеперерабатывающий завод для финального этапа стандартизации – гидроочистки с водородом и производства готового авиационного топлива.

Таким образом, их нынешний пилотный завод, проработавший шесть месяцев, не включает этап производства водорода и финальной гидроочистки: они считают, что на начальном этапе логичнее сохранять всё простым и дешёвым, чтобы фермеры могли впоследствии транспортировать полуфабрикат на нефтеперерабатывающие заводы, которые выполнят лишь финальный этап на своём более дорогостоящем оборудовании.

Более продвинутая версия может включать локальную гидроочистку прямо на месте. Для такого подхода есть логические аргументы: он устраняет местную сложность и централизует её на более крупных нефтеперерабатывающих заводах, которые имеют необходимый масштаб для выполнения последнего сложного этапа с требуемой точностью и производства авиационного топлива по стандартам.

Перспективы этого процесса

Первый завод проработал шесть месяцев на ферме с 5 000 голов скота в Калифорнии. По итогам инженеры получили авиационное топливо, соответствующее действующим стандартам и пригодное для любого самолёта без доработок.

Важно и то, что новая технология не исключает использования навоза как удобрения: после переработки в дайджестере оставшаяся масса по-прежнему пригодна для подкормки почвы. Привычные процессы на фермах не нарушаются.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые разгадали главную загадку ближайшей к Земле сверхмассивной черной дыры.

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