Китай заявил о прорыве в производстве альтернативного топлива: решит ли это проблемы с нефтью

Мир столкнулся с глобальным нефтяным кризисом из-за войн в Украине и на Ближним Востоке. Китайские исследователи, возможно, нашли альтернативные метод производства топлива, который спасет ситуацию.

Издание slash gear пишет, что ученые из Шанхайского института передовых исследований (SARI) создали длинноцепочечные углеводороды, используемые в реактивном топливе, путем соединения отработанного CO2 с водой (каждая молекула воды содержит два атома водорода).

Прорыв команды SARI связан с используемым катализатором на основе железа с добавками алюминия и калия. Используя одну конкретную "рецептуру" катализатора (FeAlK8), процесс преобразовал почти половину поступающего CO2 – около 49% – в углеводороды.

Кроме того, благодаря катализатору процесс удалось осуществить при относительно низкой температуре (330°C) и давлении около 290 фунтов на квадратный дюйм. При этом полученное топливо сохранило термическую стабильность в ходе 800-часового испытания.

На данный момент технология пока не решит проблемы планеты с топливом, но является шагом на пути к тому, чтобы сделать системы преобразования CO2 в топливо экономически конкурентоспособными. Между созданием синтетического топлива в лаборатории и производством его в количествах, достаточных для удовлетворения даже небольшой части мирового спроса - целая пропасть. Но еще до этого этапа топливо должно пройти строгую сертификацию и испытания на безопасность.

