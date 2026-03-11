Ученые воссоздали погоду в 'Игре престолов' и 'Властелине колец': зачем это нужно

По словам исследователей, когда наука и искусство пересекаются, результат может быть не менее увлекательным, чем сами истории.

Ученые решили совместить литературное моделирование вымышленных миров с климатическими исследованиями. Когда английский писатель Дж. Р. Р. Толкин создавал свой фантастический мир Средиземья, он называл авторов "создателями" – людьми, которые строят вымышленные реальности со своими, но внутренне согласованными законами. Чтобы такой мир выглядел убедительно, читатели подсознательно применяют так называемый принцип "минимального отклонения". Он предполагает, что все, что не является прямо магическим – например, гравитация или погода на планете – должно подчиняться законам реального мира, пишет The Independent.

"Именно из этой логики ученые решили совместить литературное моделирование вымышленных миров с климатическими исследованиями. В новом исследовании они использовали сложные компьютерные программы - те же, что применяются для прогнозирования климата Земли, - чтобы смоделировать погоду в известных фантастических вселенных", - отмечают авторы.

Речь идет о Средиземье из произведений Толкина, континенте Вестерос из серии "Игра престолов" по книгам Джорджа Р. Р. Мартина, а также далеком будущем Земли из цикла "Колесо времени". Кроме того, исследователи создали климатическую модель для вымышленного мира одного из авторов работы.

Видео дня

Хотя такая работа может показаться шутливой, она имеет вполне серьезные научные цели, подчеркивает СМИ. Во-первых, модели позволяют дополнить вымышленные миры деталями, которые не описал автор. Во-вторых, это новый способ объяснять широкой аудитории основы климатической физики. А исследование поведения климатических моделей в фантастических условиях помогает лучше понять их работу.

Почему Туманные горы действительно "туманные"

Автор "Властелина колец" славился невероятным вниманием к деталям. Он тщательно просчитывал расстояния, продолжительность путешествий и даже направление ветра на разных этапах маршрута героев. Опираясь на созданные писателем карты, исследователи ввели в климатическую модель топографию Средиземья - высоту суши и глубину океанов.

Поскольку Толкин задумывал этот мир как древнюю версию нашей планеты, ученые предположили, что физические параметры – радиус планеты, скорость вращения и расстояние от Солнца – были такими же, как на Земле. После этого они смоделировали климат.

Результаты оказались поразительно точными. Модель показала климат, подобный Западной Европе и Северной Африке – что неудивительно, ведь именно эти регионы вдохновляли Толкина.

Больше всего осадков выпадало в районе Туманных гор и на территории к западу от них. На восточной стороне формировался так называемый "дождевой теневой эффект", когда воздух, поднимаясь над горами, охлаждается и теряет влагу в виде дождя или снега.

Модель также предсказала значительные лесные массивы на большей части Средиземья. Это согласуется со словами персонажа Элронда о том, что когда-то белка могла добраться от Шира до Дунланда, ни разу не коснувшись земли.

Нестабильные времена года в Вестеросе

Одной из главных особенностей мира "Игры престолов" являются непредсказуемые и чрезвычайно длинные времена года в Вестеросе. Эта особенность играет важную роль в сюжете – в частности, она позволяет Белым Ходокам продвигаться на юг во время длительной зимы. Астрофизики и климатологи давно пытались объяснить этот феномен. Среди гипотез – двойные звездные системы или масштабная вулканическая активность, однако ни одна из них не создавала стабильной пригодной для жизни планеты.

В новом исследовании ученые проверили другую версию - хаотическое изменение наклона оси планеты. На Земле стабильный наклон оси обеспечивает регулярное изменение времен года. В модели же ось планеты "качалась", словно неустойчивая волчок. Результат был неожиданным. Если планета делала полный "переворот" оси за одну орбиту, одно ее полушарие постоянно оставалось бы повернутым к Солнцу, создавая бесконечное лето или зиму.

"Что же может вызвать внезапное изменение сезона? На Земле стабильность оси поддерживает гравитационное влияние Луны. В мире Вестероса есть только один спутник, но легенды рассказывают, что когда-то их было два, пока один не "приблизился слишком близко к Солнцу и не раскололся от жары". Ученые предполагают, что потеря второго спутника могла дестабилизировать ось планеты. Это дает физически правдоподобное объяснение загадочным сезонам в мире Мартина", - пишет издание.

Климатология помогает создавать фантастические миры

Климатическое моделирование может быть полезным не только для анализа уже известных историй. Оно также помогает создавать новые вымышленные миры. Именно так произошло во время работы над фантастическим миром Терриос, который разрабатывал популяризатор климатической науки Джон Кук. Вместе с учеными он смоделировал климат этой планеты. Полученные результаты дали точные данные о температуре, осадках и ветрах на каждом этапе путешествия персонажей по различным биомам. Это сделало мир более логичным и детализированным, а историю - более убедительной для читателей.

По мнению исследователей, применение физики к вымышленным мирам – это увлекательный способ заинтересовать широкую аудиторию сложными экологическими темами.

В конце концов, использование климатических моделей соответствует требованию Толкина: даже самые фантастические миры должны сохранять правдоподобный баланс между законами реальности и магией. И, как показывают такие исследования, когда наука и искусство пересекаются, результат может быть не менее увлекательным, чем сами истории.

Научные предположения

Напомним, ученый Стивен Гокинг высказывал мнение о конце света и называл 5 его сценариев для человечества. В частности, это глобальное потепление, искусственный интеллект, который захватит мир, генная инженерия - богатые найдут способ генетически улучшить себя и своих детей, что в конечном итоге приведет к появлению новой расы сверхлюдей и возможному жесткому конфликту улучшенных и неулучшенных людей. Также, по мнению ученого, конец света может наступить из-за инопланетян и неудачной колонизации других планет.

Вас также могут заинтересовать новости: