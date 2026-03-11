5 сценариев конца человечества, которые предсказал Стивен Хокинг

Чем дальше мы распространяемся по Вселенной, тем дольше мы, вероятно, сможем выжить.

Ученый Стивен Хокинг известен прежде всего своими работами о черных дырах, однако он высказывал мнение и по многим другим вопросам, в частности, многие его комментарии представляли собой предостережения и предупреждения, связанные с концом света. Издание bgr.com рассказывает о 5 сценариях конца света, которые Хокинг предрекал человечеству.

1. Глобальное потепление

Хокинг считал, что мы "близки к критической точке, когда глобальное потепление станет необратимым", и нарисовал ужасающую картину будущей Земли с климатом, подобным венерианскому, с температурой более 400 градусов по Фаренгейту и сернокислотными дождями. Однако некоторые ученые называют это гиперболой и утверждают, что климат Земли никогда не будет развиваться в направлении, подобном венерианскому. Хотя он в любом случае будет развиваться в направлении, непригодном для человека.

2. Искусственный интеллект захватывает мир

Хокинг говорил, что "появление сверхинтеллектуального ИИ будет "либо лучшим, либо худшим событием в истории человечества".

"Сверхинтеллектуальный ИИ будет чрезвычайно хорош в достижении своих целей, и если эти цели не совпадают с нашими, у нас будут проблемы", - отмечал он

Другими словами, даже если ИИ никогда явно не обратится против нас, он может эволюционировать настолько далеко за пределы человеческих возможностей, что перестанет считать нас важными. В этой ситуации мы можем оказаться в том же положении, в котором сегодня оказались дикие животные – мы (в основном) не убиваем их из-за злобы, но наши крупные, важные человеческие проекты разрушают их дома и значительно затрудняют им выживание на этой планете.

3. Генная инженерия

Хокинг также затрагивал тему генной инженерии в своих эссе, предсказывая, что мы "откроем, как модифицировать как интеллект, так и инстинкты, такие как агрессия", в течение нынешнего столетия. Хотя законы, контролирующие такие процедуры, безусловно, будут приняты, Хокинг предвидел, что богатые все равно найдут способ генетически улучшить себя и своих детей, что в конечном итоге приведет к появлению новой расы сверхлюдей и возможному жесткому конфликту улучшенных и неулучшенных людей.

Хокинг также упомянул генетически модифицированные вирусы как потенциальную угрозу. Сейчас исследования в этой области направлены на то, чтобы приносить пользу, но чем шире становится технология, тем разнообразнее становятся ее применения. Если возможно генетически модифицировать смертельный, заразный вирус, существует пугающе высокая вероятность того, что кто-то это сделает.

4. Инопланетяне испортят нам жизнь

Хокинг был обеспокоен тем, что человечество активно пытается связаться с внеземной жизнью. Если кто-то и существует во Вселенной, мы понятия не имеем, каким он может быть, и Хокинг утверждал, что, посылая сигналы, мы можем навлечь на себя неприятности. Любой вид, способный связаться с Землей или достичь её, безусловно, будет намного более развитым, чем мы, и он опасался, что завоевание и колонизация будут весьма вероятными мотивами для любого вида, совершающего дальние путешествия.

"Цивилизация, читающая одно из наших сообщений, может опережать нас на миллиарды лет. Если это так, она будет намного могущественнее и, возможно, не будет считать нас более ценными, чем мы считаем бактерии", - говорил он.

5. Неудачная колонизация других планет

Хокинг отмечал: чем дальше мы распространяемся по Вселенной, тем дольше мы, вероятно, сможем выжить. Если мы живем на одной планете, то падение всего одной планеты уничтожит нас. Если мы живем на 300 планетах, то даже падение 299 планет не уничтожит нас. Однако уход с Земли не обязательно означает её полное исчезновение. Напротив, это может дать планете шанс восстановиться и создать там более устойчивую колонию. Кроме того, поскольку мы не сможем забрать с собой все остальные виды животных, уход до того, как планета будет окончательно разрушена, значительно повысит шансы дикой природы на выживание.

Хокинг считал, что мы сможем начать поиски новых домов примерно через 100 лет. Он также полагал, что это нужно сделать как можно быстрее, поскольку считал, что "ядерная конфронтация или экологическая катастрофа в какой-то момент в течение следующих 1000 лет парализуют Землю".

Ранее в НАСА спрогнозировали будуще Солнечной системы. По оценкам ученых, примерно через пять миллиардов лет наше Солнце расширится до стадии красного гиганта, что приведет к уничтожению Земли.

