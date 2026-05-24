В Египте спустя 94 года нашли вторую половину легендарного египетского колосса

Фигура изображает сидящего фараона в двойной короне и головном уборе с королевской коброй на лбу.

В январе 2024 года во время раскопок в Эль-Ашмунейне, к югу от Каира, археологи обнаружили лежащий лицом вниз в земле известняковый торс высотой до четырех метров. Об этом сообщает Daily Galaxy.

"Камень был тяжелым, пористым и находился непосредственно над уровнем грунтовых вод Нила. Никто не мог гарантировать, что он выдержит воздействие окружающей среды. Потребовалось провести дополнительные раскопки, прежде чем команда смогла подтвердить то, на что надеялась: верхняя половина колоссальной королевской статуи вновь появилась на поверхности через 94 года после того, как нижнюю половину извлекли из той же земли", - отмечается в материале.

Такую находку обнаружила египетско-американская команда под совместным руководством Ивоны Трнки-Амрейн, профессора классической филологии в Университете Колорадо в Боулдере, и Басема Гехада из Министерства туризма и древностей Египта. После того, как с лица статуи были удалены отложения, камень оказался в гораздо лучшем состоянии, чем команда имела основания ожидать. На поверхности до сих пор оставались следы синего и желтого пигмента.

"Мы знали, что это может быть там, но специально не искали этого. Это было полной неожиданностью", - сказала Трнка-Амрейн.

Нижняя половина ждала с 1930 года

Немецкий археолог Гюнтер Родер откопал нижнюю часть этой фигуры из известняка в 1930 году, которая пролежала на месте 94 года, как фрагмент без пары. Команда Британского музея работала на этом же участке в 1980-х годах и ничего не нашла. В то же время верхняя половина просто оставалась погребенной.

В Министерстве туризма и древностей Египта, после стабилизации найденного блока, его высота составила примерно 3,8 метра. Ученые соединили его с нижней частью на основании двух факторов - совпадения состава известняка и наличия на заднем столбе иероглифических надписей с теми же королевскими титулами Рамсеса II, что и на фрагменте, обнаруженном Родером. Скорее всего, эти две половины составляли статую высотой около 7 метров.

"Фигура изображает сидящего фараона в двойной короне и головном уборе с королевской коброй на лбу. По данным Reuters, чтобы найти ее, команда использовала грунтопроникающий радар, сканируя слои отложений, которые веками скрывали блок", - добавляет Daily Galaxy.

Отмечается, что верхняя половина оказалась богаче, чем ожидали ученые. В настоящее время продолжается анализ синего и желтого пигмента на камне, а также вместе с самим пигментом исследуется грунт, застрявший внутри краски.

"В начале 2026 года две части были физически объединены. Ожидается, что после завершения реконструкции статуя будет иметь высоту семь метров. Вместо того, чтобы перевезти ее в Каир, Министерство туризма и древностей Египта выразило желание оставить ее на месте, где она была найдена. Второй этап археологических раскопок запланирован на конец 2026 года; он будет сосредоточен на северной части храма Тота, где исследователи надеются найти фундамент пилона, по бокам которого когда-то стояла статуя", - подчеркнули в публикации.

Известно, что колоссы такого типа в основном стояли парами. Если такая закономерность сохранилась и в этом случае, то поблизости может быть захоронена еще одна фигура.

