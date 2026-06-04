В Египте открыли 'священный архив' с 22 гробами и папирусами, запечатанными 3000 лет назад

На большинстве гробов нет личных имен, вместо них указаны профессиональные титулы.

Археологи в Луксоре открыли высеченную в скале погребальную камеру и обнаружили тайник с расписными деревянными саркофагами. Как пишет ecoticias.com, находка включает 22 гроба с мумифицированными останками и восемь редких папирусов, обнаруженных внутри большого глиняного сосуда.

Камера была высечена в скале в районе Курна на западном берегу Луксора, в юго-западном дворе гробницы Сенеба. По-видимому, она служила погребальным хранилищем, то есть местом, где собирались гробы после более ранних захоронений или последующих перемещений.

Внутри гробы были расставлены в 10 горизонтальных рядов, крышки расположены отдельно. При этом на большинстве гробов нет личных имен. Вместо этого на них указаны профессиональные титулы, например, "Певец Амона" в качестве ключевого обозначения. Это говорит о том, что в этом месте захоронения религиозная принадлежность могла иметь такое же, а возможно, даже большее значение, чем семейная принадлежность.

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Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Высшего совета по древностям, заявил, что исследователи работают над разгадкой тайны клада и установлением личности похороненных там людей.

Кто такие певцы Амона?

Амон-Ра был великим богом Фив, а Карнак – одним из его главных религиозных центров.

Певцы Амона – это женщины, которые помогали совершать храмовые ритуалы посредством священной музыки, пения и звука. Женщины из знатных семей служили внутри храма Амона в Карнаке, пока жрецы совершали подношения и ритуалы очищения.

Папирусы могут стать самой важной подсказкой

Восемь папирусов могут оказаться самыми важными экспонатами в комнате. На нескольких из них до сих пор сохранились оригинальные глиняные печати, а это значит, что тексты еще не были вскрыты, сохранены и переведены.

Исследователи пока не могут сказать наверняка, могут ли это быть молитвы за умерших, записи о храмовой работе или списки, связанные с организацией погребений.

Археологи пока продолжают поиски первоначальных гробниц, из которых могли быть перенесены гробы. Обнаружение этих мест может показать, были ли певцы первоначально похоронены вместе как храмовая группа или собраны позже из разных мест.

Ранее в ходе раскопок в Северном Китае археологи обнаружили в одном из захоронений рядом с Великой Китайской стеной бронзовый кувшин, наполненный древним пивом - ему около 2300 лет.

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