Загадка гроба, 'упавшего с неба': ученые спустя 127 лет раскрыли тайну останков

127 лет назад шторм обрушил береговой утес, открыв миру загадочный дубовый гроб с останками молодой женщины.

Более столетия деревянный гроб, который выпал из осыпающегося утеса на берегу Балтийского моря в 1899 году, хранил тайну, противоречившую всему, что археологи знали об этой эпохе. Внутри полого дубового ствола лежал скелет молодой женщины из вельбарской культуры, похороненной с бронзовыми браслетами и ожерельем из стеклянных и янтарных бусин.

Погребальный инвентарь однозначно относил ее к римскому железному веку (II век н. э.). Однако, когда в 2018 году ученые наконец протестировали образец ее зуба, цифры рассказали совсем другую историю, пишет Indian Defence Review. Радиоуглеродный анализ показал, что она умерла более чем за сто лет до собственного захоронения.

Этот результат создал хронологический разрыв. Артефакты утверждали одно, кости – другое. Исследователи столкнулись с возможностью того, что могила была вскрыта и использована повторно, или что вся временная шкала этого места неверна. На самом деле ответ скрывался не в скелете, а в самом дереве, которое её баюкало.

Тайна утеса в Багиче

Могила на утесе близ польской деревни Багич впервые привлекла внимание, когда упала на пляж во время периода береговой эрозии. Местные жители в то время решили, что изолированное захоронение и изящные украшения означают, что они нашли местную принцессу.

На протяжении десятилетий этот романтический нарратив сопровождал находку, пока кости лежали в музейном хранилище, ожидая современной научной экспертизы.

Спросить гроб вместо костей

Дубовый гроб, в котором лежала женщина, был срублен около 120 года н. э., согласно новому дендрохронологическому анализу, опубликованному в журнале Archaeometry. Путем подсчета и измерения годовых колец в небольшом керне, взятом из гроба, исследователи установили точную дату вырубки между 112 и 128 годами н. э.

Поскольку вельбарские колоды-гробы вырезались из свежесрубленной древесины, эта находка подтверждает: женщина была упокоена в начале II века н. э. – именно тогда, когда и должен был указывать её погребальный инвентарь.

Исследование разрешает давнее расхождение в датировке, которое ставило археологов в тупик с момента завершения анализа зуба. Гроб из Багича – единственный сохранившийся деревянный саркофаг такого рода периода римского железного века, что делает любой инвазивный отбор проб деликатной задачей.

Марта Хмель-Хшановска, археолог из Щецинского университета, возглавившая исследование, наконец получила разрешение на извлечение материала после того, как новые методы позволили работать с гораздо более мелкими образцами древесины.

Консервация без кислорода

Сам гроб уцелел благодаря исключительному набору условий окружающей среды. После захоронения поднявшийся уровень воды затопил прибрежную территорию и создал аноксидную (безвоздушную) среду, которая предотвратила гниение органического материала.

Это тот же процесс, который сохраняет древние кораблекрушения на дне Черного моря. Без этой герметизации в переувлажненной почве дубовый ствол сгнил бы столетия назад, оставив после себя лишь темное пятно, над которым ломали бы головы будущие археологи.

Рыба, которая заставила её "постареть"

Если гроб датируется II веком, почему зуб женщины выглядел на столетие старше? Исследователи указывают на её рацион. Анализ стабильных изотопов её останков выявил высокий уровень азота, что характерно для диеты, богатой животным белком.

Если значительная часть этого белка поступала из пресноводной или морской рыбы, это объясняет искаженную радиоуглеродную дату через хорошо известное явление, называемое эффектом морского резервуара.

Глубокая океанская вода содержит углерод, возраст которого уже составляет сотни лет к моменту его прохождения через морские пищевые цепи. Когда человек ест морепродукты, он включает этот древний углерод в свои собственные ткани.

Радиоуглеродная лаборатория затем измеряет этот "старый" сигнал и вычисляет искусственно завышенный возраст. Исследование отмечает, что показатели изотопов стронция и кислорода женщины позволяют предположить, что она была местной жительницей Балтийского бассейна, а значит, её рацион состоял из региональных ресурсов, а не из привозных продуктов.

В статье 2020 года, опубликованной в Archäologische Korrespondenzblatt Хмель-Хшановской и её коллегой Рафалом Фетнером, впервые была высказана версия о резервуарном эффекте от потребления пресноводной рыбы. Новые дендрохронологические данные предоставили физические доказательства, необходимые для подтверждения того, что аномалией был скелет, а не сама могила.

Не принцесса, а тяжелая жизнь

Эта женщина не была принцессой. Ранние интерпретации представляли её как представительницу элиты вельбарского общества на основании инвентаря и кажущейся изоляции могилы.

Однако предыдущая биоархеологическая работа Хмель-Хшановской показала, что могила на утесе, вероятно, была частью большого кладбища, которое эрозия просто стерла с лица земли. Остеоартрит, заметный на её скелете (необычный для человека, умершего в возрасте от 25 до 35 лет), указывает скорее на жизнь, полную физического труда, чем на аристократический досуг.

Вельбарская культура процветала на территории современной северной Польши с I по V века н. э. и в широком смысле ассоциируется с готскими племенами и торговой сетью Янтарного пути. Захоронения в гробах-колодах были известной практикой, но почти все подобные образцы со временем разрушились. Находка из Багича остается исключительно редким окном в то, как эти общины почитали своих умерших.

Скелет женщины сейчас является объектом текущего анализа ДНК. Хмель-Хшановска заявила изданию Live Science, что исследователи пытаются извлечь генетический материал из височной кости её черепа, не повреждая останки. Эта работа может раскрыть новые подробности о её происхождении, здоровье и родстве с другими популяциями Европы римского железного века.

Данное исследование демонстрирует, как одна неверная дата может скрыть более интересную истину. Зуб женщины не лгал о её жизни. Он зафиксировал пищу, которую она ела, и воду, которую она пила, закодировав отпечаток её окружения, который ученые только сейчас учатся читать.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые обнаружили среди скал самые древние следы животных на Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: