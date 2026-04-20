Учёные обнаружили среди скал самые древние следы животных на Земле: им почти 900 миллионов лет

Это открытие означает, что животные появились на планете, вероятно, гораздо раньше, чем считалось ранее.

В древних горных породах Северо-Западных территорий Канады исследователи обнаружили структуры, которые могут быть самыми древними из известных следов животных. Их возраст оценивается примерно в 890 миллионов лет. Об этом пишет Daily Galaxy.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, в северо-западной части Канады были обнаружены микроскопические образования, которые сформировались в условиях древней морской среды, что способствовало сохранению возможных следов жизни.

При анализе тонких срезов породы ученые увидели сложные сети органических нитевидных структур. По форме они очень напоминают внутренний скелет современных губок – одних из простейших многоклеточных организмов.

По мнению немецкого ученого Йоахима Райтнера из Геттингенского университета, такие структуры характерны именно для губок и не встречаются у других организмов. Хотя он не участвовал в исследовании, его оценка подтверждает выводы авторов работы.

В то же время сами исследователи подчеркивают: открытие требует дальнейшего подтверждения, ведь интерпретация подобных находок всегда вызывает научные дискуссии.

Разрыв в сотни миллионов лет

Если результаты подтвердятся, это будет означать, что животные появились на Земле значительно раньше, чем считалось. До этого самые древние бесспорные ископаемые остатки губок датировались примерно 540 миллионами лет назад (кембрийский период), пишет издание.

Новое открытие может "закрыть" разрыв в около 350 миллионов лет между ископаемыми данными и генетическими оценками. Ранее так называемые молекулярные исследования уже предполагали, что первые животные могли возникнуть почти 1 миллиард лет назад, однако прямых доказательств этому не было.

По словам биолога Пако Карденаса из Уппсальского университета, такие находки могут существенно углубить понимание ранней эволюции животных.

Жизнь в условиях нехватки кислорода

Как отмечается, еще один важный аспект открытия – условия, в которых могли существовать эти организмы. Почти 900 миллионов лет назад уровень кислорода в атмосфере и океанах был значительно ниже, чем сегодня.

Ранее считалось, что сложная жизнь не могла развиваться в таких условиях. Однако современные губки способны выживать при очень низком уровне кислорода, что ставит под сомнение эту теорию.

Это означает, что первые животные могли быть более выносливыми и приспособленными к экстремальным условиям, чем предполагали ученые ранее.

Почему такие находки – редкость

Исследователи объясняют, что ранние животные не имели твердых скелетов, поэтому практически не оставляли после себя классических окаменелостей. Из-за этого найти прямые доказательства их существования чрезвычайно сложно.

Обнаруженные структуры могут быть частью так называемой "потерянной истории" – периода, когда жизнь только начинала усложняться и оставляла после себя очень слабые следы.

Кроме того, место исследования крайне труднодоступно: добраться туда можно только на вертолете, что также объясняет, почему подобных открытий не делали раньше.

Что дальше

Сейчас ученые продолжают исследования, чтобы окончательно подтвердить природу найденных структур. Если гипотеза о древних губках получит подтверждение, это станет одним из важнейших открытий в изучении происхождения животной жизни на Земле.

Такое открытие может не только изменить временные рамки появления животных, но и дать новое понимание того, как именно зарождалась сложная жизнь на нашей планете, пишет издание.

