400 лет под водой: корабль-призрак ВМС США внезапно 'ожил' в Балтийском море

У берегов Стокгольма обнаружили затонувшее судно. Его "поднимала" аномально низкая вода.

В Балтийском море у Стокгольма произошло уникальное явление – на поверхность частично всплыл корабль XVII века, пролежавший под водой около 400 лет. Судно, вероятно, принадлежало флоту Швеции и было намеренно затоплено еще в 1640-х годах, пишет Slash Gear.

Почему корабль внезапно "вернулся"

По словам морских археологов, причиной стало резкое падение уровня воды – самое низкое за последнее столетие. Из-за длительного периода высокого атмосферного давления вода фактически "отступила" из Балтийского моря в сторону Атлантики.

В районе обнаружения расположено по меньшей мере пять затонувших кораблей, которые когда-то использовались в качестве основы для инженерных сооружений, в частности мостов.

Несмотря на свой возраст, судно сохранилось почти невредимым. Это объясняется уникальными условиями Балтийского моря: здесь практически отсутствуют так называемые "корабельные черви" – организмы, которые обычно уничтожают древесину.

Благодаря этому корабль фактически превратился в "капсулу времени", которая пролежала под водой без серьезных повреждений.

Ученые уже приступили к идентификации судна в рамках программы "Потерянный флот". Есть предположение, что древесину кораблей могут даже повторно использовать – например, вместо новых материалов.

Есть и риски

Впрочем, подъем корабля на поверхность может стать для него фатальным. Как показывает опыт с легендарным судном "Ваза", древесина, которая веками хранилась под водой, начинает быстро разрушаться из-за химических процессов после контакта с воздухом.

Поэтому теперь перед учеными стоит сложная задача – сохранить уникальную находку, которая пережила четыре века под водой, но может не выдержать встречи с современным миром.

