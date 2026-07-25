Греция находится в ожидании внесения Олимпа в список ЮНЕСКО

Страна впервые предложила включить гору в список мест, которые ЮНЕСКО считает "имеющими выдающуюся ценность для человечества", в 2014 году.

Греческие власти давно добивались включения горы Олимп в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: скоро сторонники этого дела узнают, получит ли этот объект наконец заветный статус. Об этом пишет The Guardian.

Обсуждение кандидатуры на включение в список Всемирного наследия должно начаться в воскресенье на 48-й сессии Комитета всемирного наследия, которая сейчас проходит в Пусане, Южная Корея. Ежегодное заседание завершится 29 июля.

Греция впервые предложила включить гору в список мест, которые ЮНЕСКО считает "имеющими выдающуюся ценность для человечества", в 2014 году, ссылаясь на ее культурное и экологическое значение.

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Отмечается, что в 1938 году эта территория была объявлена ​​национальным лесом - первым в стране - в знак признания уникальности местности, покрытой не только пышными лесами, но и альпийскими полями, ущельями, каньонами и источниками, расположенными в непосредственной близости от моря.

Литохоро, ближайший к горе город, находится в 5 км от захватывающих дух пляжей, практически у подножия горы.

В знак признания богатства флоры и фауны ЮНЕСКО в 1981 году присвоило Олимпу статус биосферного заповедника. Дальнейшая защита окружающей среды была обеспечена указом президента, когда в 2021 году гора была объявлена ​​национальным парком.

"Но присвоение Олимпу статуса объекта всемирного наследия будет важно не только для греков. Это будет говорить со всей планетой. Олимп стоит в одном ряду с Парфеноном, и крайне важно, чтобы мы сохранили эту среду мифов и истории. Для нас защита - это альфа и омега", - сказал мэр Диона Евангелос Геролиолиос.

В прошлом году комитет включил 26 новых объектов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, увеличив общее число объектов до 1428 в 170 странах. Из 21 объекта в Греции только два были включены в список как объекты всемирного наследия смешанного культурного и природного назначения.

Интересно, что в соответствии с международным договором, контролируемым ЮНЕСКО, эти сокровища, среди которых такие достопримечательности, как Великая Китайская стена, египетские пирамиды и Тадж-Махал, автоматически становятся охраняемыми зонами.

Все чаще этот статус рассматривается как защита от разрушительного воздействия развития и чрезмерного туризма. Как и во многих других местах Греции, популярность горы резко возросла за последнее десятилетие: в прошлом году ее посетили около 500 000 человек.

Широко прогнозируется, что это число будет расти на фоне возрождения интереса к древнему миру после выхода 17 июля фильма Кристофера Нолана "Одиссея". Рекордный блокбастер, вдохновленный эпической поэмой Гомера, частично снимался в Греции, что также помогло субсидировать фильм. Димитрис Паппас, заместитель директора агентства по управлению национальным парком Олимп, сказал:

"Мы рады туристам, но их увеличение означает увеличение рисков. Нет сомнений, что если этот район будет объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, это поможет защитить гору. Если мы потеряем то, что имеем, это будет катастрофой".

Важно, что объекты всемирного наследия получают техническую и финансовую поддержку от ЮНЕСКО, которая также предоставляет экспертные консультации по сохранению памятников.

Туристы, посетившие это место на этой неделе, заявили, что присвоение статуса не только заслужено, но и давно назрело.

Греция также подчеркнула религиозное значение региона, упомянув в своем заявлении об охране памятника обнаружение святилища под открытым небом на одной из самых низких вершин горы.

Гора Олимп считается местом расположения самой высокогорной часовни в православном христианском мире, а также византийских монастырей и других мест поклонения, встроенных в ее склоны и вершины.

Результат заявки пока далек от определенности

Сообщается, что консультативные органы Международного совета по памятникам и достопримечательностям (ICOMOS) и Международного союза охраны природы рекомендовали внести дополнительные детали, а в проекте повестки дня заседания ЮНЕСКО в Пусане предполагается, что номинация будет возвращена в Грецию, что еще больше затянет процесс.

В период стремительного роста туризма это беспокоит Геролиолиоса.

"Все дело в балансе. Пропускная способность Олимпа достигла своего предела. Присвоение статуса объекта всемирного наследия возложит на нас большую ответственность за защиту окружающей среды. Но даже если нам это не удастся, нельзя терять время. Необходимо принять дополнительные меры защиты", - сказал он.

Новости туризма

В июне Хорватию посетило на 7% меньше туристов, чем в аналогичном месяце прошлого года. Кроме того, приезжие провели в Хорватии на 6% меньше ночей, чем год назад.

От Хорватии отвернулись прежде лояльные немцы. Число приездов туристов из этой страны упало в июне примерно на 36%, а число ночёвок – примерно на 28%. Для хорватов это ощутимый удар, ведь немцы относятся к туристам, которые не считают каждый грош.

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