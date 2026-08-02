В пещере обнаружили находки возрастом 86 000 лет: о чем они говорят

Команда из 20 специалистов провела последние раскопки, сосредоточившись на восточных склонах пещеры, где были найдены самые древние датированные останки.

Археологи обнаружили в пещере Инкая на северо-западе Турции, где сказочный поселок с замками превратился в город-призрак, свидетельства присутствия человека, датируемые 86 000 лет назад.

Как пишет Daily Galaxy, на этом месте также были найдены сотни кремневых орудий, которые позволяют заглянуть в то, как люди среднего палеолита использовали местные ресурсы.

Расположенная недалеко от деревни Бахадырлы в районе Чан провинции Чанаккале, пещера Инкая стала важным археологическим памятником после шести лет раскопок. Исследователи изучают, как жили и перемещались доисторические популяции между Анатолией и Балканами в палеолитический период.

Видео дня

Интересно, что пещера была впервые обнаружена в 2016 году во время обследования провинций Мугла и Чанаккале, которое проводил Исмаил Озер с кафедры палеоантропологии Анкарского университета. С тех пор несколько археологических раскопок выявили свидетельства использования этой территории людьми в период среднего палеолита, который длился примерно от 250 000 до 50 000 лет назад.

Команда из 20 специалистов провела последние раскопки, сосредоточившись на восточных склонах пещеры, где были найдены самые древние датированные останки. По словам профессора Исмаила Озера, эти открытия изменили понимание доисторического значения Чанаккале, поскольку ранее считалось, что свидетельства палеолитической жизни в провинции ограничены.

Природный объект, привлекавший доисторические общины

Открытия предполагают, что пещера Инкая была не просто временной остановкой для древних людей. Исследователи считают, что группы оставались в этом районе дольше, потому что это место предлагало два ключевых ресурса: кремень для изготовления орудий и доступ к воде.

Отмечается, что геологическая структура пещеры, по-видимому, была одной из главных причин, по которой люди выбрали это место. В отличие от многих археологических памятников, где сырье приходилось доставлять из других мест, жители пещеры Инкая могли добывать кремень непосредственно из окружающей среды.

Важно, что это место также предоставляет новую информацию о доисторических перемещениях по региону. Его расположение между Анатолией и Балканами делает его ценным местом для изучения того, как древние популяции адаптировались к различным условиям окружающей среды в палеолитический период.

Как пояснил профессор Исмаил Озер, исследования в пещере показали, что Чанаккале является одной из самых богатых провинций Турции по палеолитическим находкам.

Кремневые орудия труда раскрывают повседневную деятельность 86 000 лет назад

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном Archaeology News, основными находками в пещере Инкая на данный момент являются кремневые артефакты. Эти инструменты различаются по форме и размеру, что позволяет предположить, что они создавались для различных задач, а не для одной конкретной цели.

Одной из наиболее интересных находок является зубчатый инструмент, который, по мнению исследователей, мог работать аналогично современной пиле. Археологи также обнаружили инструменты, которые, по всей видимости, были сконструированы с рукоятками, возможно, прикрепленными к веткам, костям или рогам с помощью смолы.

Интересно, что процесс изготовления требовал тщательной работы. Древние мастера обрабатывали камень, истончая его части и изменяя края для создания удобных рабочих поверхностей. Эти инструменты могли использоваться для таких работ, как копание почвы или соскабливание шкур животных. В статье сказано:

"Точные функции этих предметов все еще изучаются. Будущий микроскопический анализ камней может выявить следы их использования и предоставить больше информации о том, как доисторические люди обращались с этими инструментами".

Каменные останки раскрывают древнюю жизнь в пещере

Отмечается, что хотя в пещере было обнаружено множество каменных артефактов, археологи пока не нашли органических останков, таких как человеческие кости, останки животных или растительный материал, связанный с древним рационом питания. Отсутствие этих сохранившихся останков делает каменные свидетельства еще более важными для понимания того, как люди использовали пещеру и как они адаптировались к окружающей среде в прошлом.

Это означает, что исследователи в настоящее время знают больше о технологиях, используемых обитателями пещеры, чем об их повседневной жизни. Отсутствие органических свидетельств оставляет вопросы о том, чем питались эти группы, как они жили и как взаимодействовали с окружающей средой.

Новости археологии

Ранее на археологическом участке Джабаль-эль-Тайр в египетской провинции Минья были обнаружены две раннединастические гробницы, запечатанные около 5000 лет назад.

Вас также могут заинтересовать новости: