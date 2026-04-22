Археологи нашли огромный рисунок глубоко в пещере: в чем секрет (фото)

Это место, известное как "19-я безымянная пещера", давно известно своей высокой концентрацией наскальной живописи коренных американцев.

Монументальное произведение искусства длиной 3 метра, написанное глиной на потолке пещеры в Алабаме, теперь является самым большим известным изображением коренных народов в пещерах США. Об это пишет Daily Galaxy.

Открытие, сделанное с использованием передовой 3D-визуализации, выявило произведения искусства, которые оставались невидимыми на протяжении десятилетий.

Отмечается, что археологи идентифицировали это изображение вместе с несколькими другими монументальными глифами, датируемыми примерно 1000 лет назад. Как указано в недавнем исследовании, эти работы были скрыты на виду из-за чрезвычайно низкого потолка пещеры, что делало невозможным их полное рассмотрение.

Видео дня

Это место, известное как "19-я безымянная пещера", давно известно своей высокой концентрацией наскальной живописи коренных американцев. Исследователи подчеркивают его культурную значимость, отмечая, что такие места были не просто убежищами, но и имели глубокое духовное значение для коренных общин Юго-Востока.

Интересно, что наиболее примечательной обнаруженной фигурой является 3-метровая гремучая змея, узнаваемая по ромбовидному узору, схожему с узором гремучей змеи Crotalus atrox. Результаты исследований, подробно описанные в журнале Antiquity, указывают на то, что это животное считалось священным коренными народами региона.

Эти данные опровергли ранее существовавшие представления. Как пояснил Ян Симек, профессор Университета Теннесси, в заявлениях, опубликованных в журнале Science, ранее в пещерах юго-востока не было задокументировано крупных изображений. Он сказал:

"Эти изображения особенные, потому что до сих пор у нас не было крупных фигур из этого района. И это меняет наше представление о том, что может находиться в этих пещерах. Это ставит наскальную живопись юго-востока в один ряд с другими монументальными изображениями, которые мы видим в разных частях Северной Америки".

3D-технологии раскрывают то, что не видно глазу

Для обнаружения этих изображений исследователи использовали фотограмметрию, объединив сотни фотографий в навигационную 3D-модель.

"Эта методология позволяет нам создать виртуальную модель пространства, которой мы можем манипулировать", - объяснил Симек.

По словам автора исследования, ограниченное пространство не позволяло четко и полностью рассмотреть произведения искусства на месте раскопок. Цифровая реконструкция выявила пять ранее неизвестных крупных глифов, демонстрируя, как технологические инструменты преобразуют археологические исследования.

"В итоге мы получаем огромное облако данных, точно показывающее, где что находится в 3D-пространстве на потолке, и на основе этого мы можем виртуально направлять на него свет и начать идентифицировать фигуры, которые иначе невидимы", - пояснил фотограф древнего искусства и основатель Архива древнего искусства Стивен Альварес.

Пещера, уходящая корнями в традиции подземного мира

Интересно, что пещера простирается более чем на 5 километров и была впервые задокументирована в 1998 году. Более ранние исследования, опубликованные в журнале Southeastern Archaeology, выявили большую камеру, содержащую большую часть ее произведений искусства.

В системах верований коренных народов Юго-востока пещеры ассоциировались с подземным миром, а земляные курганы - с верхним миром. Такая обстановка помогает понять образы, созданные глубоко под землей, которые могут быть связаны с ритуальным или духовным смыслом. Симек добавил:

"Эти фигуры вводят наскальную живопись Юго-востока в контекст других монументальных изображений, которые мы видим в разных частях Северной Америки, раскрывая более широкое и сложное художественное наследие, чем считалось ранее".

Новости археологии

В центральной Индии на огромном месторождении ископаемых обнаружено 92 гнезда динозавров и 256 яиц, что делает его одним из крупнейших гнездовых комплексов, когда-либо найденных. Место относится к позднему меловому периоду и связано с титанозаврами - длинношеими травоядными гигантами, которые когда-то бродили по Земле.

Вас также могут заинтересовать новости: