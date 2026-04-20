Ученые обнаружили 'мегагнездо' динозавров, в котором нашли 256 яиц (фото)

Разные виды использовали одну и ту же территорию для гнездования, что редко так четко демонстрируется в палеонтологической летописи.

В центральной Индии на огромном месторождении ископаемых обнаружено 92 гнезда динозавров и 256 яиц, что делает его одним из крупнейших гнездовых комплексов, когда-либо найденных. Об этом пишет Daily Galaxy.

Место относится к позднему меловому периоду и связано с титанозаврами - длинношеими травоядными гигантами, которые когда-то бродили по Земле.

Согласно исследованию, опубликованному в PLOS ONE, огромное количество гнезд предполагает, что это было крупное место размножения, возможно, используемое одновременно несколькими видами. Ученые изучали этот район в период с 2017 по 2020 год и идентифицировали шесть различных типов яиц. Эта деталь важна, поскольку она намекает на то, что несколько видов титанозавров могли возвращаться в одно и то же место для откладывания яиц, что до сих пор не до конца изучено у динозавров.

Переполненное гнездовое место, полное гигантских яиц

Сами по себе цифры поражают: 92 гнезда и 256 яиц, разбросанных по всей территории. Как сообщает CNN, палеобиолог Дарла Зеленицки заявила, что ландшафт был бы усеян гнездами, что, вероятно, представляло собой впечатляющую и, возможно, хаотичную картину в меловом периоде. При таком количестве гнезд, расположенных близко друг к другу, трудно представить, как эти огромные динозавры передвигались, не наступая на собственные яйца.

Важно, что эта деталь заставила исследователей предположить, что место использовалось неоднократно, хотя до сих пор неясно, были ли все гнезда активны одновременно или строились в течение гораздо более длительного периода.

Открытие шести различных типов яиц добавляет еще один аспект. Это предполагает, что разные виды использовали одну и ту же территорию для гнездования, что редко так четко демонстрируется в палеонтологической летописи. Палеонтолог Сюзанна Мейдмент отметила:

"Яйца динозавров не очень распространены в палеонтологической летописи, и это может быть связано с особенностями их эволюции. В недавней статье было высказано предположение, что некоторые орнитисхии, группа динозавров, включающая анкилозавров, стегозавров и трицератопсов, могли иметь яйца с мягкой скорлупой".

Отсутствие родительского внимания после откладки яиц

Отмечается, что одно из наиболее примечательных изменений - отсутствие костей взрослых особей и останков детенышей динозавров. Как указано в заявлении Музея естественной истории в Лондоне, Мейдмент добавила, что титанозавры, вероятно, откладывали яйца, а затем оставляли потомство.

"Хотя существуют окаменелости некоторых динозавров, таких как плотоядные тероподы, где родители сохранились сидящими на гнезде, нет никаких доказательств подобного поведения у зауроподов. Похоже, зауроподы откладывали яйца, а затем оставляли потомство на произвол судьбы", - пояснила она.

Яйца, вероятно, были закопаны в неглубокие ямы и покрыты песком или осадочными породами. Тепло солнца и земли сделало бы все остальное, инкубируя яйца без необходимости присутствия родителей поблизости. Это стратегия, наблюдаемая у некоторых современных рептилий. По мнению Гунтупалли Прасада из Делийского университета, эта территория могла использоваться только для гнездования, а не для жизни:

"С теоретической точки зрения, возможно, эта территория использовалась только для гнездования, а не для проживания. С тафономической (консервативной) точки зрения кости не могли сохраниться, либо глубоко захоронены, либо до сих пор не обнаружены".

Странное яйцо связывает динозавров с птицами

Интересно, что среди всех ископаемых находок особенно выделялась одна: яйцо внутри другого яйца, известное как ovum-in-ovo (яйцо в яйце). Это явление наблюдалось у птиц и раньше, но никогда у динозавров.

По мнению ученых, это может означать, что у титанозавров была репродуктивная система, подобная птичьей, - они откладывали яйца последовательно, а не все сразу, как крокодилы. Это может показаться незначительной деталью, но она существенно меняет понимание учеными этих животных.

"Мы считаем, что зауроподы, подобные титанозаврам, жили стадами, судя по сохранившимся отпечаткам лап и следам, и, похоже, они также гнездились вместе, как некоторые птицы. Их стратегия откладывания большого количества яиц, плотно расположенных друг к другу, обычно не ассоциируется с родительской заботой", - добавила Мейдмент.

В то же время другие особенности, такие как случайное расположение яиц и вероятная болотистая среда обитания, больше похожи на поведение крокодилов. Таким образом, титанозавры, по-видимому, находятся где-то посередине. Зеленицкий также отметил, что открытия такого масштаба и сегодня удивляют, продолжая менять представления ученых о динозаврах.

В провинции Чубут в Аргентине была найдена окаменелость динозавра, возраст которой составляет около 155 млн лет, что соответствует позднему юрскому периоду.

Ученые обнаружили более 30 позвонков, а также ребра и часть таза. Останки принадлежат взрослому животному, длина которого, по оценкам, составляла 20 метров. Это не самый большой завропод, однако все равно огромное существо.

