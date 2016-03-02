Google создал поисковик для детей

Компания Google представила поисковик, предназначенный для детей. Поисковик, получивший название Kiddle, не пропускает в результаты поиска контент, предназначенный для взрослых, пишет ZN.ua.

Поисковые запросы в Kiddle также отображаются особым образом. Сначала идут сайты, написанные специально для детей, затем на экран выводятся взрослые сайты, безопасные для детей, и с информацией, которая будет понятна ребенку.

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В последнюю очередь выдаются безопасные для детей сайты, информация на которых может быть сложной для детского восприятия. Кроме того, поисковик также иллюстрирует найденную информацию большими картинками и использует увеличенный шрифт, что позволяет ребенку легче ориентироваться в результатах поиска.

Создатели Kiddle отмечают также, что информация, полученная сайтом, удаляется каждые 24 часа.