Google создал поисковик для детей
Поисковик также иллюстрирует найденную информацию большими картинками и использует увеличенный шрифт, что позволяет ребенку легче ориентироваться в результатах поиска.
Компания Google представила поисковик, предназначенный для детей. Поисковик, получивший название Kiddle, не пропускает в результаты поиска контент, предназначенный для взрослых, пишет ZN.ua.
Поисковые запросы в Kiddle также отображаются особым образом. Сначала идут сайты, написанные специально для детей, затем на экран выводятся взрослые сайты, безопасные для детей, и с информацией, которая будет понятна ребенку.
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В последнюю очередь выдаются безопасные для детей сайты, информация на которых может быть сложной для детского восприятия. Кроме того, поисковик также иллюстрирует найденную информацию большими картинками и использует увеличенный шрифт, что позволяет ребенку легче ориентироваться в результатах поиска.
Создатели Kiddle отмечают также, что информация, полученная сайтом, удаляется каждые 24 часа.