Китай построил первый в мире "водородный" трамвай

Об этом сообщает Nacked Science.

Для подзарядки трамвая, работающего на водородных батареях, необходимо три минуты. Заряда хватает на 100 километров при максимальной скорости движения в 70 километров в час.

Сам трамвай имеет три вагона вместимостью более 60 посадочных мест. Он может перевозить около 400 человек одновременно.

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"Кроме того, это трамвай с низким расположением пола, поскольку пол машины находится лишь на 37,8 сантиметрах от рельсов, что исключает необходимость платформ", - уточняет информагентство.