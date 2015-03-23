Китай построил первый в мире "водородный" трамвай
03:10, 23 марта 2015Наука и IT
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Китайская промышленная компания CSR Sifang завершила создание первого в мире наземного трамвая, который работает на водородных батареях
Трамвай работает на водородных батареяхй
Об этом сообщает Nacked Science.
Для подзарядки трамвая, работающего на водородных батареях, необходимо три минуты. Заряда хватает на 100 километров при максимальной скорости движения в 70 километров в час.
Сам трамвай имеет три вагона вместимостью более 60 посадочных мест. Он может перевозить около 400 человек одновременно.
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"Кроме того, это трамвай с низким расположением пола, поскольку пол машины находится лишь на 37,8 сантиметрах от рельсов, что исключает необходимость платформ", - уточняет информагентство.
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