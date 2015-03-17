Украинский рынок серверов сократился на треть

Об этом говорится в сообщении пресс-службы исследовательской компании IDC.

При этом в четвертом квартале 2014 года рынок серверов Украины сократился на 43% - до 15,11 млн долл.

Согласно сообщению, поставки серверов архитектуры х86 в сравнении с 2013 годом снизились вдвое - до 6 тыс. штук (в денежном эквиваленте падение составило 39,3%).

«В 2014 году компания HP сохранила лидерство с долей 34,4%. Далее идут Navigator с 14,5% и Dell с 13,7% », - отмечается в сообщении.

Затраты украинских заказчиков на приобретение серверов RISC / EPIC в 2014 году составляли 10,3 млн долл., что на 20,8% меньше показателей 2013 года.

По прогнозам аналитиков IDC, в 2015 году объем поставок серверов всех архитектур сохранится на уровне прошлого года.

Читайте такжеApple инвестирует 1,7 млрд евро в "зеленые" дата-центры в Ирландии и Дании«Во втором полугодии возможен старт нескольких проектов в государственном секторе, которые, однако, не окажут существенного влияния на состояние рынка в целом», - сообщают в компании.

Как сообщал УНИАН, поставки серверов всех архитектур на украинский рынок в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократились на 16,3%, что в ценах конечных пользователей составил 68,7 млн долл.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation, США) - аналитическая и консалтинговая компания. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности ИТ-отрасли на мировом, региональном и местном уровнях.

Компания имеет представительство в Украине.