Ранее Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом", обвинив в нем украинские спецслужбы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уклонился от вопроса, попадает ли пожар на Крымском мосту под возможности задействования ядерной доктрины.

Об этом пишут пропагандисты РИА Новости.

Такое рассуждение он назвал "совсем неверной постановкой вопроса".

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Ранее Путин назвал взрывы на Крымском мосту "терактом", обвинив в нем украинские спецслужбы.

Еще летом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал Украине "судным днем" в случае ударов по оккупированному Крыму: "Они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны: в случае если что-то подобное произойдет, для них всех там наступит одномоментно судный день. Очень быстрый. И тяжелый. Укрыться будет очень сложно".

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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