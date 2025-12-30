Артист назвал это "театром на крови".

Лидер украинской группы "Бумбокс", военнослужащий Андрей Хлывнюк прокомментировал открытие российскими захватчиками драмтеатра в оккупированном Мариуполе.

На днях Россия устроила "праздник" в честь открытия отстроенного театра, в котором она в начале полномасштабной войны убила людей. Хлывнюк написал на своей странице в социальной сети Facebook, что в 2022 году именно его группа дала последний концерт перед трагедией:

"Во время абсолютно варварской бомбардировки в здании театра искали спасения около трехсот человек. И теперь, вдумайтесь, оккупанты с помпой открывают "театр на крови". Так, будто ничего не произошло, будто этих людей не было вовсе".

Певец призвал украинцев поддерживать войско, поскольку армия - это единственное, что отделяет нас от безумной империи бесправия и зла.

Как известно, 16 марта 2022 года российские военные нанесли авиаудар по драматическому театру, который использовался как главное укрытие для мирных жителей во время обстрелов и был хорошо заметен с воздуха благодаря большим буквам "ДЕТИ", написанным на русском языке на площади перед зданием.

Несмотря на это, по театру был нанесен удар, который разрушил значительную часть здания, когда внутри укрывались сотни гражданских мужчин, женщин и детей.

