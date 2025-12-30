Будут ли отключать свет на Новый год: украинцам объяснили, что будет с графиками

Ситуация во многом зависит от возможного российского обстрела.

В новогоднюю ночь в Украине, вероятно, будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Временно исполняющий обязанности председателя Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона отметил, что сейчас очень осторожно подходит к прогнозам.

"Если мы дойдем при снижении температуры и при имеющихся мощностях к нашим обычным графикам, и они будут прогнозируемо и правильно применены, это будет наиболее приемлемый вариант", - сказал Замулко.

По его словам, в новогоднюю ночь обычно спадает нагрузка, что могло бы позволить несколько увеличить объемы поставок электроэнергии. Однако на ситуацию могут повлиять действия россиян.

"Мы не знаем, как будет действовать враг со среды на четверг. И если мы придем к обычным прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодняшний день", - сказал глава Госэнергонадзора.

Россия в ночь на 30 декабря снова ударила по энергетике многострадальной Черниговской области, оставив без света десятки тысяч потребителей. Заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук сообщила, что по состоянию на утро 30 декабря без света остаются более 75 тысяч потребителей.

В Киеве и области же ввели экстренные отключения света. Графики почасовых отключений временно не действуют. Энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия массированного обстрела, который состоялся 27 декабря.

