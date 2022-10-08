Оккупанты лишились очередной возможности подвозить резервы на временно оккупированные южные территории Украины.

Вооруженные силы Украины "вполне устраивает" взрыв на Крымском мосту, в результате которого он частично обвалился. Благодаря этому российские оккупанты лишились очередной "транспортной артерии".

Такой комментарий дала глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк в эфире "24 канала.

"То, что они не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности, и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", — заявила Гуменюк.

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Она также намекнула на причастность украинских защитников к обвалу моста. Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщила, что наши воины продолжают нарушать планы рашистов по стягиванию резервов на временно оккупированные южные территории.

Взрыв на Крымском мосту: основная информация

Утром 8 октября поступили сведения, что на мосту возник сильный пожар. В росСМИ сначала сообщили о повреждении лишь железнодорожной ветки. Но затем в интернете появились фото и видео с места происшествия. Благодаря этому стало известно, что в воду упали два автомобильных пролета.

Национальный антитеррористический комитет России заявил о взрыве грузовика на Крымском мосту.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что обвал моста — это спецоперация Службы безопасности Украины. При этом СБУ официально не взяла на себя ответственность за организацию взрыва.

По данным Следкома РФ, в результате повреждений моста погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, который находился рядом с грузовиком.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для изучения чрезвычайного происшествия на Крымском мосту. Он будет закрыт до 31 октября, как указано в сервисе "Яндекс.Карты".

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