'Горничная', 'Острова' и 'Замок монстров': главные кинопремьеры первой недели года

Начало 2026 года подготовило киноманам совсем немного новинок на больших экранах.

Традиционно украинские кинодистрибьюторы не планируют много релизов на первые дни года, ведь считается, что в этот период зрители не слишком настроены на походы в кинотеатры. Впрочем, несколько интересных новинок в Украине на старте 2026 года все же есть.

Среди главных премьер в кинотеатрах с 1 января – женский триллер "Горничная" с Сидни Суини и Амандой Сайфред, а также любовный триллер "Острова" с Сэмом Райли и анимационное фэнтези "Замок монстров".

Подробнее обо всех киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

Горничная

The Housemaid (США, 2025, триллер/драма)

В центре сюжета этого напряженного триллера, основанного на одноименном мировом бестселлере Фриды МакФадден, – молодая женщина со сложным прошлым Милли, которая неожиданно для себя получает работу с проживанием в поместье состоятельной семьи Винчестер. Сначала девушка не может поверить своему счастью, однако впоследствии все оказывается совсем не таким, как казалось на первый взгляд. Теперь Милли оказывается в сложной ситуации, которая угрожает ее свободе и даже жизни.

Главные роли в фильме сыграли Сидни Суини ("Люблю тебя ненавидеть", "Проклятая дева", "Мадам Паутина", сериалы "Эйфория", "Белый лотос"), Аманда Сайфред ("Мамма Миа!", "Отверженные", "Манк"), Брэндон Скленар ("Все закончится на нас", "Роковой месседж", сериалы "Мир Дикого Запада", "1923") и Микеле Морроне ("365 дней", "Непокорная Элис", "Еще одна простая услуга").

Снял ленту создатель сериала "Хулиганы и ботаны" Пол Фиг, также известный работой над телевизионными проектами "Офис", "Косяки", "Медсестра Джеки", "Безумцы" и "Парки и зоны отдыха". Кроме того, он является режиссером фильмов "Подружки невесты" (2011), "Шпионка" (2015), "Охотники за привидениями" (2016), "Простая услуга" (2018), "Счастливого Рождества" (2019) и "Еще одна простая услуга" (2025).

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,9 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 73% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 92% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 65 из 100 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы"), а широкая аудитория – в 5,5 из 10 баллов (соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы").

Острова

Islands (Германия, 2025, триллер/драма/криминал)

Главный герой фильма – некогда многообещающий игрок в теннис, который упустил свой шанс. Теперь он зарабатывает на жизнь тем, что учит игре в теннис гостей курорта на одном из Канарских островов. Кажется, он давно уже застрял в бесконечном лете отельной жизни, наполненной алкоголем и случайными связями. До тех пор пока в отель не прибывает загадочная туристка Анна – связь с этой замужней женщиной кажется ему шансом на перезагрузку, однако очень быстро становится ясно, что он попал в новую, еще более опасную ловушку.

Главные роли в фильме сыграли международные звезды Сэм Райли ("Контроль", "Опасный элемент", "На дороге", франшиза "Малифисента"), Стейси Мартин ("Нимфоманка", "Молодой Годар", "Бруталист") и Джек Фартинг ("Спенсер: Тайна принцессы Дианы", "Незнакомая дочь").

Режиссером и сценаристом фильма выступил немец Ян-Оле Герстер, украинской аудитории известный по трагикомедии Oh Boy с Томом Шиллингом в главной роли, которую он лично представил на Одесском международном кинофестивале в 2013 году.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 6,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 96% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 77 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Замок монстров

Stitch Head (Великобритания, Франция, Германия, Люксенбург, 2025, комедия/анимация/семейный/фэнтези)

Мультфильм, основанный на одноименном графическом романе британского автора Гая Басса, рассказывает о маленьком создании, которое оживает в замке Безумного Профессора, чтобы защитить его монстров от любознательных жителей городка Грабберс-Наббин.

В оригинальной версии главного героя в ленте озвучил звезда сериала "Половое воспитание" Эйса Баттерфилд.

Снял ленту британский актер и режиссер Стив Хадсон, наиболее известной режиссерской работой которого на данный момент является драма "Настоящий север" 2006 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 5,8 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он имеет 71% одобрения от критиков и 65% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 60 из 100 баллов, что соответствует характеристике "смешанные или средние отзывы".

