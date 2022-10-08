Предварительно горит топливный терминал. Людей на мост не пускают.

На железнодорожной ветке Крымского моста утром возник сильный пожар.

Об этом в Телеграм-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Предварительно горит топливный терминал. Ждем официальную информацию!",- написал он.

Видео дня

По данным росСМИ, на мосту сильный пожар и туда людей не пускают. По их сообщениям, на мосту горит цистерна с топливом. Судоходные арки не повреждены.

В дорожном управлении "Тамань" сообщили, что движение по мосту приостановлено.

На видео, которые распространяются в сети, видно, что пожар охватил железнодорожную часть моста, также значительно повреждена автодорога.

Взрывы в Крыму

Ранее на оккупированном Россией полуострове произошла серия взрывов. В частности, в августе на аэродроме вблизи Новофедоровки прогремели взрывы. После этого россияне начали массово покидать полуостров.

Затем была "бавовна" возле Джанкоя. Среди жителей Крыма начала сеяться паника и на пути к Керченскому мосту образовалась очередь из 38 тыс. автомобилей, которые желали покинуть полуостров.

Справка УНИАН. 18 марта 2014 года российский президент Владимир Путин объявил о присоединении Крыма к РФ якобы в результате так называемого "референдума о статусе Крыма 16 марта 2014 года.

Начало оккупации Крыма Россией положили блокада и захват стратегических объектов полуострова и военных частей ВСУ подразделениями российской армии в некоторых случаях под прикрытием так называемых "зеленых человечков".

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