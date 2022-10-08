Частично обрушены два автомобильных пролета Крымского моста, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете РФ.

Национальный антитеррористический комитет России утверждает, что на Крымском мосту железнодорожный состав с топливом загорелся после того, как произошел подрыв грузовой машины.

Взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, сообщает Telegram-канал "РБК", ссылаясь на сведения комитета.

"На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля... Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.", - утверждают в российском ведомстве.

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Пожар на Крымском мосту - что случилось сегодня

Напомним, утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный пожар. По предварительным сведениям, горел топливный терминал. Движение по мосту было остановлено.

Кроме того, появилась информация о повреждении пролетов автомобильной части Крымского моста.

Взрывы в Крыму 2022 - важные новости

Летом в захваченном РФ Крыму прогремели ряд взрывов. В частности, в августе были взрывы на аэродроме возле Новофедоровки, уничтожены около 10 вражеских самолетов. После этого россияне в панике начали массово покидать полуостров. Позже были взрывы на военном складе возле Джанкоя. В РФ сообщали, что на складе была диверсия.

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