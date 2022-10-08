Национальный антитеррористический комитет России утверждает, что на Крымском мосту железнодорожный состав с топливом загорелся после того, как произошел подрыв грузовой машины.
Взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, сообщает Telegram-канал "РБК", ссылаясь на сведения комитета.
"На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля... Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.", - утверждают в российском ведомстве.
Пожар на Крымском мосту - что случилось сегодня
Напомним, утром 8 октября стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста произошел сильный пожар. По предварительным сведениям, горел топливный терминал. Движение по мосту было остановлено.
Кроме того, появилась информация о повреждении пролетов автомобильной части Крымского моста.
Взрывы в Крыму 2022 - важные новости
Летом в захваченном РФ Крыму прогремели ряд взрывов. В частности, в августе были взрывы на аэродроме возле Новофедоровки, уничтожены около 10 вражеских самолетов. После этого россияне в панике начали массово покидать полуостров. Позже были взрывы на военном складе возле Джанкоя. В РФ сообщали, что на складе была диверсия.