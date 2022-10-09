Вскоре начнется период штормов в Керченском проливе, что практически сделает невозможным проведение ремонтных работ.

Полностью восстановить автомобильное полотно Крымского моста возможно не ранее чем через три-пять месяцев.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного телемарафона, комментируя взрыв на Крымском мосту.

"Если говорить об автомобильной логистике, то, конечно, заявления россиян о том, что они в течение недели-двух смогут отремонтировать эти три пролета, которые упали, это ложь, абсолютная. По оценкам специалистов, только на изготовление этих пролетов должно уйти не менее месяца-полутора",- сказал Денисенко.

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Он добавил, что вскоре начнется период штормов в Керченском проливе, что практически сделает невозможным проведение ремонтных работ.

"Дальше начнется период ноябрь-декабрь-февраль. Это время, когда достаточно высокого уровня штормы бывают в Керченском проливе. А делать ремонтные работы в такие штурмовые дни фактически нереально. Поэтому реально говорить о том, что мост будет восстановлен не раньше, чем через три-пять месяцев. Я имею в виду автомобильное полотно", - подчеркнул Денисенко.

Также, по его словам, неизвестно, когда смогут ездить товарные поезда по железнодорожному участку моста.

"Я так понимаю, что они в ближайшее время начнут обследовать железнодорожное полотно. От того, какое решение будет принято, можно ли будет пускать товарные поезда или нельзя, и будет зависеть, как дальше будет выглядеть железнодорожная логистика", - сказал Денисенко.

Взрывы на Крымском мосту-что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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