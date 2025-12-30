Силы обороны получат больше возможностей для развития БпЛА: Шмыгаль объяснил, что изменилось

Украинские военные смогут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда.

С 1 января будут расширены возможности украинской армии для развития беспилотных средств. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, с 2026 года военные подразделения смогут закупать комплектующие для дронов за средства из общего фонда.

Шмыгаль напомнил, что ранее подразделения могли покупать детали для беспилотников только за счет специального фонда.

Видео дня

"Отныне комплектующие для беспилотных систем можно будет покупать за счет всего государственного финансирования подразделений, предусмотренного на направление БпЛА, включая общий фонд. Благодаря дополнительному ресурсу воины будут иметь возможность быстро доукомплектовывать и адаптировать дроны под конкретные задачи", - объяснил министр.

Украинские дроны - что известно

Как сообщал УНИАН, украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" кодифицировала линейку оптоволоконных FPV-дронов "Генерал Черешня OPTIX" для применения в подразделениях Сил безопасности и обороны Украины.

Дроны этого типа уже используются в более 20 боевых подразделениях, где они демонстрируют 82% успешных долетов в боевых условиях. Оптоволоконный канал управления позволяет беспилотникам эффективно работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и сохранять стабильную связь на значительных дистанциях.

В частности, "Генерал Черешня OPTIX" доступен в трех базовых платформах для FPV-дронов с рамами 10, 13 и 15 дюймов. Системы комплектуются оптоволоконными катушками с дальностью 15, 20, 25, 25, 30 и 35 километров, что в целом формирует более 20 вариантов конфигураций "БпЛА + катушка" в зависимости от боевых задач.

Вас также могут заинтересовать новости: