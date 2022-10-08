В результате взрыва на Крымском мосту якобы погибли три человека.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на следственный комитет России.
"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются", – утверждают в РФ.Видео дня
Также россияне отчитались, что уже установили собственника грузового автомобиля, который взорвался:
"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", – заявили в СК РФ.
Взрыв на Крымском мосту
Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.
Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.
Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна ветки.
По данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.