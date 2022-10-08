Также россияне отчитались, что уже установили собственника грузового автомобиля, который взорвался:

В результате взрыва на Крымском мосту якобы погибли три человека.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на следственный комитет России.

"Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются", – утверждают в РФ. Видео дня

Также россияне отчитались, что уже установили собственника грузового автомобиля, который взорвался:

"Это житель Краснодарского края, по месту его жительства начаты следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация", – заявили в СК РФ.

Взрыв на Крымском мосту

Рано утром 8 октября стало известно о пожаре на Крымском мосту.

Позже в сети появилась информация, что в результате подрыва грузовика на мосту загорелись цистерны с топливом.

Оккупационные власти Крыма обвинили во взрыве "украинских вандалов", а также сообщили об обрушении двух пролетов автомобильного полотна ветки.

По данным росСМИ, после взрыва на Крымском мосту повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

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