'Мастер спорта по надуванию щек': Чмут объяснил, почему России нужны переговоры

Руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" отметил, что РФ может воевать одновременно в Украине и еще со странами НАТО.

Москва хочет переговоров, потому что понимает, если они не начнутся, то россияне зайдут в необратимые процессы и могут проиграть в этой войне. Об этом сказал в интервью изданию "Украинская правда" руководитель волонтерского фонда "Вернись живым" Тарас Чмут.

Почему России нужны переговоры

"Россия хочет переговоров. Потому что она понимает, что в какой-то момент, если переговоры не начнутся, россияне зайдут в необратимые процессы и будут иметь шанс к проигрышу этой войны. Потому что санкции давят, потому что Украина бьет по всему, потому что на поле боя тяжело, потому что мобилизация хоть и идет неплохими темпами, но год от года тяжелеет, потому что техника уничтожается, потому что вести наступательную захватническую войну против народа, который борется за свое, в разы тяжелее. Поэтому сейчас возникают вопросы по условиям, уступкам и надуванию щек", - сказал он.

По его словам, предел компромисса в переговорах с Россией есть тот, который себе определит Украина. При этом он добавил, что украинцы часто показывают себя слабее, чем есть на самом деле.

Чмут отметил, что поэтому и Запад не верил в Украину в 2022 году, давая не более трех недель для поражения в войне с Россией.

"С другой стороны, Россия является мастером спорта по надуванию щек в этом мире. До 2022 года все боялись российской армии и оружия. Но маленькая Украина показала, что россияне гибнут на отлично. И оружие их такое себе, и техника у них тоже пылает, подрывается, взрывается. Не так страшен тот враг, как кажется", - сказал Чмут.

По его словам, Россия продолжает играть роль мощной страны, хотя на самом деле ей так же трудно, как и Украине и даже непросто определить, кому сейчас сложнее.

"Просто они суперклассно маскируются, классно надувают щеки, нагнетают мощность, которой нет", - отметил волонтер.

Чмут считает, что Европейский Союз как институт не является надежным партнером для Украины, потому что там разные лидеры, иногда пророссийские, которые блокируют помощь. В то же время он добавил, что есть отдельные страны, европейские партнеры, благодаря которым мы держимся.

Чмут считает, что ведение переговоров с американцами о гарантиях безопасности, в частности, аналогичные 5-й статье НАТО, не дают уверенности, что они будут выполнены.

"А Будапештский меморандум нам много помог?", - сказал он.

По его словам, хоть Статья 5 НАТО предусматривает непосредственную вовлеченность войск гарантеров, но не определено, что будет за невыполнение этого пункта.

Чмут отмечает, что сложно сказать защищены ли этим пунктом страны НАТО от агрессии, потому что "никто пока не проверял это на практике".

"Поэтому единственным гарантом чего-либо в Украине являются Силы обороны. Я знаю одно: пока в окопе есть солдат с сине-желтым флагом, до тех пор все в порядке", - подчеркнул он.

Европа не готова к войне с Россией

Отвечая на вопрос по поводу заявления главы ГУР Кирилла Буданова, что Россия готовится к войне в странах Балтии, Чмут отметил, что она готовится к будущим возможным большим войнам, увеличивая численность армии, трансформируя систему военного управления, раскручивая оборонно-промышленный комплекс, идеологически зомбируя население. При этом он отметил, что для такого нападения России понадобится четыре дивизии на три страны.

"А там, как дальше пойдет", - добавил он.

Волонтер считает, что европейцы тотально не готовы к войне, потому что нынешняя война отличается от предыдущих, потому что недостаточно иметь много дорогой техники, не имея людей, которые умеют воевать, которые имеют выдержку видеть потери, которые могут держать строй.

"Я не знаю, что, например, будет с Эстонией, когда в первый день погибнет 500 человек. Не знаю, будет ли у них желание бороться", - подчеркнул он.

По его словам, россияне смогут одновременно воевать в Украине и напасть на страны НАТО. Чмут отмечает, что очень многие страны сегодня честно говорят, что пока воюет Украина, они спокойно пьют пиво.

"И это правда. С другой стороны, непонятно, почему тогда большинство этих стран не вливает в Украину достаточно техники, оружия и средств, чтобы Украина эту войну не просто выиграла, а разгромила противника и сняла фактор угрозы со всех европейских стран", - добавил он.

Наиболее вероятные сроки достижения мира между Украиной и Россией

Как сообщал УНИАН, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что переговорный процесс между Украиной и Россией необходим, даже учитывая цели, которые ставит перед собой Москва.

В интервью "Суспільному" он сказал, что в феврале может появиться окно для достижения мирного соглашения. Он считает, что это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины, чтобы чего-то достичь. По его словам, это связано, в частности, и с военной активностью, и с отопительным сезоном.

