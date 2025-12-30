В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел, которые находятся под ежедневными обстрелами российской армии.
Как сообщил в Telegram начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, соответствующее решение приняли на Совете обороны Черниговской области.
По его словам, речь идет о Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах.
"Приграничье – под ежедневными обстрелами. Несмотря на реальную угрозу, там до сих пор проживают 300 человек", - отметил он.
При этом Чаус сообщил, что в 2025 году из приграничья все же выехали более 1400 жителей.
"Теперь есть официальное решение об обязательной эвакуации. Такую необходимость видят именно военные", - подчеркнул Чаус.
По его словам, все необходимые службы включены в процесс, есть специальные эвакуационные маршруты, транспорт.
Глава ОВА отметил, что расселение эвакуированных - обязательное условие, есть гарантированные места для временного проживания.
По его информации, эвакуацию должны завершить через 30 дней.
Ситуация в селе Грабовское Сумской области
В ночь на 20 декабря около 100 российских военных зашли в расположенное вблизи границы село Грабовское Сумской области и вывезли оттуда в Россию местных жителей.
По словам представителя Группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, произошла внезапная атака. Он добавил, что оккупанты закрепляются в южной части Грабовского, но их оттуда выбивают.
Также Трегубов рассказал, что враг вывез оттуда более полусотни граждан Украины на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий".