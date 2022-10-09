Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.
Об этом он заявил во время встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщает пропагандистские РИА Новости.
По словам Путина, авторы, исполнители и заказчики подрыва моста в оккупированном Крыму – спецслужбы Украины. Также президент РФ назвал подрыв Крымского моста "терактом".
"Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и заказчики подрыва — спецслужбы Украины", - заявил диктатор страны-агрессорки.
В свою очередь, Бастрыкин сообщил, что дело о взрыве на Крымском мосту россияне завели по статье "терроризм". Он доложил Путину, что в подготовке "теракта" украинским спецслужбам якобы помогали граждане России из зарубежных государств.
"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — сказал Бастрыкин.
Взрывы на Крымском мосту - что известно
Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.
Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.
Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.
Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.
Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.
По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.
Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.