Также по словам президента РФ, в инциденте с мостом в оккупированном Крыму якобы участвовали и граждане России.

Президент России Владимир Путин обвинил в подрыве Крымского моста спецслужбы Украины.

Об этом он заявил во время встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, сообщает пропагандистские РИА Новости.

По словам Путина, авторы, исполнители и заказчики подрыва моста в оккупированном Крыму – спецслужбы Украины. Также президент РФ назвал подрыв Крымского моста "терактом".

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"Это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. Авторы, исполнители и заказчики подрыва — спецслужбы Украины", - заявил диктатор страны-агрессорки.

В свою очередь, Бастрыкин сообщил, что дело о взрыве на Крымском мосту россияне завели по статье "терроризм". Он доложил Путину, что в подготовке "теракта" украинским спецслужбам якобы помогали граждане России из зарубежных государств.

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв. Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодар… Установлены перевозчики. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт", — сказал Бастрыкин.

Взрывы на Крымском мосту - что известно

Утром 8 октября, стало известно, что на железнодорожной ветке Крымского моста случился сильный пожар.

Позже в РФ заявили, что на Крымском мосту после взрыва грузовика вспыхнул железнодорожный поезд с горючим. Впоследствии стало известно, что разрушена также часть дорожного полотна моста, по которой ездят автомобили.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что подрыв Крымского моста была спецоперацией СБУ. Официально в Службе безопасности эту информацию пока не подтверждают.

Повреждение Крымского моста усложняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

По информации российского пропагандистского информагентства РИА "Новости", автомобильное движение частично разрушенным в результате взрывов и пожара Крымским мостом было восстановлено.

Ранее глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту будет открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой досмотра.

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