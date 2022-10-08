В самой СБУ пока никак не комментируют масштабный пожар на Крымском мосту.

За подрывом Крымского моста стоит Служба безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным источника, подрыв Крымского моста - это спецоперация СБУ.

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В то же время в самой спецслужбе пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. Но в официальном Телеграм-канале СБУ появилась такая реакция на события в оккупированном Крыму.

Взрыв на Крымском мосту 8 октября: все подробности

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в Сети появились фото и видео, на кадрах виден взрыв.

Оккупационная "власть" полуострова заявила, что на Крымском мосту якобы взорвался грузовой автомобиль. Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что в результате взрыва произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

Путин уже поручил создать правительственную комиссию по взрыву на Керченском мосту.

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