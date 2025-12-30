Индия выразила 'глубокую обеспокоенность' на фоне якобы ударов Украины по резиденции Путина

Также Моди призвал стороны оставаться сосредоточенными на пути к миру.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прокомментировал заявления РФ о якобы атаке украинских БпЛА на резиденцию Путина, призвав стороны сосредоточиться на мирных переговорах.

"Глубоко обеспокоен сообщениями об атаке на резиденцию президента Российской Федерации. Текущие дипломатические усилия являются наиболее жизнеспособным путем к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться сосредоточенными на этом пути и избегать любых действий, способных повредить процессу", - написал Моди на своей странице в X.

Обвинения Кремля относительно ударов по резиденции Путина

Напомним, 29 декабря РФ обвинила Украину в якобы атаке БПЛА на резиденцию Путина, которая находится в Новгородской области. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, в целом российские военные уничтожили 91 дрон. На фоне этого он также заявил, что "переговорная позиция РФ будет пересмотрена" и пригрозил ответными ударами РФ.

Видео дня

Эту провокацию уже прокомментировал президент Украины. Он назвал ее ложью и заявил, что РФ готовит оправдание для ударов по государственным зданиям в Киеве. Кроме того, Зеленский обвинил РФ в желании сорвать переговорный процесс.

Трамп, комментируя эти заявления Кремля, сказал, что "ничего не знает об этом" и что его об атаке проинформировал лично Путин в личном разговоре. Также он сказал, что это "никуда не годится" и напомнил, что ранее остановил поставки ракет Tomahawk Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: