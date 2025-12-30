По данным инсайдеров, звезды не жили вместе с июня.

Голливудская актриса и лауреат "Оскара" Николь Кидман в течение нескольких месяцев намеренно скрывала разрыв с мужем, музыкантом Китом Урбаном, чтобы защитить семью и избежать публичной огласки.

Об этом пишет Radar Online, ссылаясь на источники, близкие к паре. По словам инсайдеров, 58-летняя Кидман была настроена сохранить максимальную приватность в период, когда их почти 19-летний брак постепенно подходил к концу. Актриса подала на развод, указав "непримиримые разногласия", после того как в медиа появились первые сообщения о разрыве.

Супруги, которые поженились в 2006 году и воспитывают двух дочерей - 17-летнюю Сандей Роуз и 14-летнюю Фейт Маргарет, - фактически жили отдельно еще с июня, но решение сделать разрыв публичным отложили. О проблемах в браке знали самые близкие, однако актриса настаивала, чтобы информация не выходила наружу, пока эмоции не утихнут и окончательное решение не будет принято. Николь до последнего считала, что брак еще можно спасти, и надеялась, что пауза поможет супругам разобраться в будущем.

Отдельное внимание актриса уделяла благополучию детей. Инсайдеры утверждают, что ее главным приоритетом было сохранить для дочерей стабильность и привычный ритм жизни. Разрыв пришелся на период, когда супруги и без того часто находились порознь из-за работы: Урбан гастролировал в США, в то время как Кидман работала в Великобритании и Европе, в том числе снимаясь в Лондоне в фильме "Практическая магия 2".

После официальных новостей о разводе в сети появились слухи о возможных скандалах или изменах, однако источники их отрицают. Причиной разрыва стало то, что пара постепенно осознала, что их жизненные пути больше не совпадают.

