Следующее поколение PlayStation и Xbox может выйти гораздо позже, чем ожидалось

Также из-за кризиса памяти уже в 2026 году могут подорожать нынешние приставки.

Нарастающий кризис на рынке памяти может привести к тому, что следующее поколение игровых консолей PlayStation и Xbox выйдет гораздо позже, чем ожидалось. Об этом пишет авторитетный журналист и инсайдер Том Хендерсон

Проблема возникла из-за взрывного роста ИИ-индустрии: технологические компании буквально "выгребают" с рынка всю доступную память для своих дата-центров. Это создало дефицит на рынке, и за последние месяцы цены на модули RAM подскочили в 2-3 раза.

По словам источников журналиста, Sony и Microsoft обеспокоены тем, что высокая цена комплектующих сделает будущие игровые системы слишком дорогими для массового игрока. Сейчас компании обсуждают возможность переноса запуска с 2027–2028 годов на более поздний срок, ожидая, пока заводы расширят производство памяти и цены упадут.

Нехватка памяти, скорее всего, отразится и на актуальном поколении приставок. Хендерсон допускает, что уже в 2026 году мы увидим повышение цен на PlayStation 5 и Xbox Series.

На фоне кризиса, напомним, Valvе сняла с производства самую дешевую версию Steam Deck и не может точно определить финальную цену Steam Machine, поскольку не хочет продавать консоль себе в убыток. Возможно, консоль будет стоить больше 1000 долларов.

Если верить инсайдам, вместе со стационарными PlayStation и Xbox нового поколения должны появиться их портативные версии для конкуренции со Steam Deck и Nintendo Switch.

В то же время Xbox следующего поколения, вероятно, будет очень мощным и дорогим. Сообщается, что новая консоль станет гибридом между стационарной консолью и ПК и может стоить больше 1000 долларов.

