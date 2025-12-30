Во Франции пока не получилось отказаться от пластиковых стаканчиков

Правительство Франции во вторник на четыре года, до 2030 года, отложило запрет на одноразовые пластиковые стаканчики. Как пишет Euractiv, причиной стали трудности с поиском альтернатив.
С 1 января 2026 года во Франции должен был вступить в силу запрет на использование одноразовых пластиковых стаканчиков. Однако в правительстве объяснили, что по техническим причинам исключить их использование не получится и поэтому срок был перенесен.
В 2028 году будет проведен новый обзор прогресса, достигнутого в замене одноразовых пластиковых стаканчиков. Предварительно запрет вступит в силу 1 января 2030 года. Но и тогда у компаний будет 12 месяцев переходного периода, чтобы избавиться от своих запасов.
Издание напомнило, что в течение последнего десятилетия Франция постепенно вводит запреты на одноразовые пластиковые изделия. В частности, с 2022 года запрещены полиэтиленовые пакеты для грузов весом менее 1,5 килограмма (в основном фруктов и овощей).
Законом установлен 2040 год, как крайний срок для отказа от всех одноразовых пластиковых изделий. Причина в экологии, поскольку пластик загрязняет реки и океаны.
Но правительственное агентство по защите прав потребителей DGCCRF в отчете, опубликованном в прошлом году, заявило, что почти пятая часть из примерно 100 компаний, которые оно проверило в 2023 году, нарушали правила производства или использования одноразовых пластиковых изделий.
Следователи заявили, что некоторые компании продавали продукты в пластиковой упаковке, а некоторые изменили название товара, пытаясь обойти запрет.
Напомним, что в Евросоюзе планируют отказаться от использования пластиковой посуды, соломинок, а также креплений для воздушных шаров из пластика. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды. Таким образом планируется уменьшить количество пластикового мусора, который не подлежит переработке.
В Украине также разрабатываются планы для ограничения одноразовой пластиковой посуды, произведенной из материалов, которые не разлагаются и не перерабатываются. Также введены в действие ограничения на использование пакетов из пластика.