Во Франции пока не получилось отказаться от пластиковых стаканчиков

Крайний срок использования одноразовых пластиковых стаканчиков перенесен на четыре года.

Правительство Франции во вторник на четыре года, до 2030 года, отложило запрет на одноразовые пластиковые стаканчики. Как пишет Euractiv, причиной стали трудности с поиском альтернатив.

С 1 января 2026 года во Франции должен был вступить в силу запрет на использование одноразовых пластиковых стаканчиков. Однако в правительстве объяснили, что по техническим причинам исключить их использование не получится и поэтому срок был перенесен.

В 2028 году будет проведен новый обзор прогресса, достигнутого в замене одноразовых пластиковых стаканчиков. Предварительно запрет вступит в силу 1 января 2030 года. Но и тогда у компаний будет 12 месяцев переходного периода, чтобы избавиться от своих запасов.

Издание напомнило, что в течение последнего десятилетия Франция постепенно вводит запреты на одноразовые пластиковые изделия. В частности, с 2022 года запрещены полиэтиленовые пакеты для грузов весом менее 1,5 килограмма (в основном фруктов и овощей).

Законом установлен 2040 год, как крайний срок для отказа от всех одноразовых пластиковых изделий. Причина в экологии, поскольку пластик загрязняет реки и океаны.

Но правительственное агентство по защите прав потребителей DGCCRF в отчете, опубликованном в прошлом году, заявило, что почти пятая часть из примерно 100 компаний, которые оно проверило в 2023 году, нарушали правила производства или использования одноразовых пластиковых изделий.

Следователи заявили, что некоторые компании продавали продукты в пластиковой упаковке, а некоторые изменили название товара, пытаясь обойти запрет.

Напомним, что в Евросоюзе планируют отказаться от использования пластиковой посуды, соломинок, а также креплений для воздушных шаров из пластика. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды. Таким образом планируется уменьшить количество пластикового мусора, который не подлежит переработке.

В Украине также разрабатываются планы для ограничения одноразовой пластиковой посуды, произведенной из материалов, которые не разлагаются и не перерабатываются. Также введены в действие ограничения на использование пакетов из пластика.

