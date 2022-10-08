Все транспортные средства осматривают.

Автомобильное движение по частично разрушенному сегодня утром в результате взрывов и пожара Крымскому мосту возобновлено.

Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство РИА Новости.

Также сообщается, что сотрудники полиции объясняют, что машины пропускают по 10 за раз, чтобы иметь возможность провести осмотр.

Видео дня

Ранее глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов заявлял, что движение автотранспорта по Крымскому мосту открыто для легковых автомобилей и автобусов с полной процедурой осмотра.

Подрыв Крымского моста:

Утром 8 октября поступила информация о пожаре на мосту. РосСМИ сообщили, что повреждена только ж/д ветка, но фото и видео с места события показали обвал двух пролетов автомобильной части.

В РФ сообщили о взрыве грузовика на мосту и гибели трех человек в результате происшествия. А один из депутатов Госдумы назвал атаку на мост "объявлением войны без правил".

Российским СМИ уже выдали "методички" с правилами подачи информации о Крымском мосте. Так называемые журналисты из РФ должны писать, что он "поврежден, а не разрушен".

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, спецоперацию по подрыву Крымского моста организовала СБУ. Однако в Службе безопасности пока это не подтверждают.

Путин созвал правительственную комиссию из-за чрезвычайного происшествия на мосту. А ВСУ тем временем довольны, что оккупанты лишись очередной "транспортной артерии". Повреждение Крымского моста затрудняет поставки продовольствия, горючего и вооружения на временно оккупированный полуостров и юг Украины, а также переброску мобилизованных россиян.

Также сообщалось о гибели в результате происшествия трех человек.

Вас также могут заинтересовать новости: