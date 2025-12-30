В Иудейской пустыне нашли уникальный клад возрастом 1400 лет

Артефакты отражают важную страницу в истории Византийского периода и раннего христианства в регионе

В Израиле сообщили об уникальной археологической находке в Иудейской пустыне - золотые артефакты, которые чудом сохранились в течение 1400 лет, нашли в древнем христианском монастыре. Как сообщает Fox News, об этом объявил израильский Департамент координации правительства на территориях (COGAT).

Сокровище обнаружили на археологическом памятнике Гиркания в северной части Иудейской пустыни - примерно в 16 километрах к востоку от Иерусалима, на территории Западного берега. Речь идет о двух золотых монетах и изящном золотом кольце.

Поселение Гиркания было основано еще в поздний эллинистический период - между II и I веками до нашей эры - и сначала выполняло функцию крепости.

Золотые монеты оказались солидами с изображением императора Ираклия, который правил Византийской империей в 610-641 годах нашей эры. В COGAT отмечают, что эти находки "свидетельствуют об активном христианском присутствии в регионе в период Византии".

По данным ведомства, византийская эпоха ознаменовалась развитием монашеской жизни в Иудейской пустыне. Именно тогда на территории Гиркании был основан христианский монастырь, связанный с деятельностью святого Саввы Освященного - одного из основателей пустынного монашества. Монастырь просуществовал здесь несколько сотен лет.

"Эти открытия укрепляют понимание того, что Гиркания была частью активного монастырского и религиозного пространства Иудейской пустыни в византийский период", - говорится в сообщении.

Это открытие - не единственная громкая находка в Иудейской пустыне за последний год. Ранее археологи также сообщили об обнаружении загадочного пирамидального сооружения возрастом около 2 200 лет. Она составлена из обработанных вручную каменных блоков, каждый из которых весит сотни килограммов.

Напомним, на юге Испании нашли крепость возрастом 5000 лет. По словам ученых, самым большим сюрпризом стали не древние стены сооружения, а тело римского солдата, похороненного внутри. Удивительно, что захоронение произошло примерно через 2500 лет после того, как это место было заброшено.

