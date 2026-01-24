Есть прогресс в военном блоке: СМИ узнали детали трехсторонних переговоров в Абу-Даби

Наиболее проблемным является вопрос территорий Украины.

В ходе переговоров между делегациями Украины, США и России в Абу-Даби был достигнут прогресс по военному блоку вопросов, однако по территориям решения пока нет. Об этом сообщил источник "РБК-Украина", знакомый с деталями переговоров.

По словам собеседника, переговоры в Абу-Даби закончились конструктивно. Он отметил, что это была первая реальная трехсторонняя встреча с российскими и американскими представителями.

Источник добавил, что 23 января состоялся первый раунд переговоров, а уже сегодня, 24 января, делегации провели встречу в расширенном составе. Затем представители стран разделились на две подгруппы - политическую и военную.

"Фактически две секции вели переговоры отдельно. Сегодня российские представители вели себя адекватно. Но это их устоявшаяся тактика переговоров: сначала они начинают нахлест, а уже на втором этапе все идет более конструктивно. Вот вчера Костюков - глава их делегации - начал рассказывать ликбез о том, что у нас здесь нацисты-фашисты по Киеву ходят. Но сегодня разговор был уже другой", - отметил собеседник "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что в отношении политической секции серьезного прогресса достигнуто не было. Украинские представители настаивают, что территориальный вопрос можно обсуждать, начиная от текущей линии соприкосновения. В то же время россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск с неоккупированной территории Донецкой области.

"Однако в военной подгруппе сторонам удалось продвинуться. Обсуждались вопросы, нужно ли разведение сил, как будет происходить мониторинг прекращения боевых действий и прекращения огня, создание центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и какие страны там могут быть представлены", - отметил источник.

Собеседник издания сказал, что военная группа договорилась через неделю - до следующей встречи, подготовить определение сроков того, что будет рассматриваться как режим прекращения боевых действий, огня, что считать их нарушением и так далее. Таким образом, во время следующих переговоров представители стран должны обменяться такими предложениями.

Также "РБК-Украина" добавило, что делегация РФ сначала заявила, что не хочет, чтобы к мониторингу и центру контроля были привлечены ни НАТО, ни ОБСЕ, ни страны Европы, которые поддерживают наше государство во время войны.

"На что Дрисколл (министр Сухопутных войск США - УНИАН) у них спросил: "вы же знаете, что значительная часть ресурсов Украины идет от США, а если мы будем участвовать в мониторинге, то что?" Россияне задумались и ответили: "да между нашими президентами сложились доверительные отношения, поэтому мы не против, давайте". Затем похожий вопрос задал Гринкевич (командующий объединенными силами Альянса в Европе - УНИАН) по центру контроля. В целом россияне хотят, чтобы в мониторинге участвовали только они, мы и США", - отметил источник.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что вопрос энергетического перемирия на этих переговорах не поднимался. В целом стороны договорились такими же группами продолжить переговоры примерно через неделю.

Переговоры в Абу-Даби - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров в Абу-Даби. По его словам, это первый такой формат за довольно долгое время - двухдневные трехсторонние встречи.

"Многое успели обсудить, и важно, что разговоры были конструктивными. Переговоры проходили, в частности, с участием военных трех сторон", - отметил президент.

В то же время журналист Axios сообщил, что переговоры в Абу-Даби были "позитивными". Он отметил, что следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе.

