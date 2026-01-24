Делегации Украины и РФ имели 'прямое взаимодействие' на переговорах в ОАЭ, - Sky News

Этот факт может свидетельствовать о присутствии делегаций в одном переговорном пространстве, а не о классическом формате "челночной дипломатии".

На переговорах с участием США, Украины и России в Абу-Даби делегации Киева и Москвы провели "прямое взаимодействие". Об этом сообщил представитель правительства Объединенных Арабских Эмиратов в комментарии Sky News.

По данным представителя правительства ОАЭ, встречи проходили в "конструктивной и позитивной атмосфере", хотя подробности переговоров остаются крайне ограниченными.

"Переговоры включали прямое взаимодействие между должностными лицами обеих стран и проходили в конструктивной и позитивной атмосфере", - заявил представитель правительства ОАЭ.

Отмечается, что переговоры были сосредоточены на так называемых "нерешенных элементах" мирной инициативы, предложенной Соединенными Штатами. Речь идет о плане, который изначально разрабатывался США совместно с Россией, а впоследствии был доработан США и европейскими партнерами.

Формулировка о прямом взаимодействии может означать, что российские и украинские представители общались напрямую, а не через американских посредников, которые переходили между отдельными комнатами. В то же время официального подтверждения такого формата переговоров ни от Украины, ни от РФ пока нет.

Переговоры в Абу-Даби

Вчера в Абу-Даби стартовал первый день мирных переговоров. Секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что стороны обсуждали параметры завершения войны в Украине и дальнейшую логику переговорного процесса.

Сегодня состоялся второй день переговоров между Украиной и Россией. Московский корреспондент Sky News Айвор Беннетт отметил, что сам факт продолжения переговоров является позитивным сигналом, хотя ожидать быстрого прорыва не стоит.

Корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц пишет, что трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были "позитивными" и "конструктивными".

