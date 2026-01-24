Спецпосланник Трампа сделал заявление о трехсторонних переговорах в Абу-Даби

Он также подтвердил, что запланирован новый раунд переговоров.

Трехсторонние переговоры Украины, России и Соединенных Штатов Америки, которые состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах, были очень конструктивными. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа, Стив Уиткофф.

"В пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с участием Украины и России, которую любезно принимали Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными", – написал он в соцсети Х.

По словам Уиткоффа, переговоры продолжится уже на следующей неделе. Встреча сторон также состоится в Абу-Даби.

"Президент Трамп и вся его команда стремятся принести мир в эту войну", – добавил он.

В то же время издание Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что если переговоры в Абу-Даби пройдут хорошо, это может привести к встрече сторон уже в Киеве или в Москве.

"Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским", – добавил он.

Переговоры в Абу-Даби

23-24 января в Абу-Даби продолжались трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России. По итогам этих встреч президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждение было сосредоточено на возможных параметрах завершения войны.

По словам главы государства, разговоры были конструктивными. Он добавил, что во встрече принимали участие и военные.

СМИ сообщили, что в ходе переговоров был достигнут прогресс по военному блоку вопросов. Однако в вопросе территорий решения пока нет.

